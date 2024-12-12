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大醫院門診減量將重啟！要採「因地制宜」　邱泰源強調家醫制落實

▲▼馬偕醫院,藥局,領藥,慢性病連續處方箋,慢箋,資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲輕症往大醫院就醫民眾仍多，健保署要重啟門診減量措施，大醫院就醫資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

小病往大醫院跑，分級醫療成效不明顯，健保署決定年底要重啟醫學中心等大型醫院門診減量措施，不過不再採取統一規範，而是分區共管，因地制宜，目前方案還在討論中。衛福部長邱泰源今（12）日表示，分級醫療確實需要改善，不過更重要的是讓民眾願意到社區就醫，要奠定扎實、全人照護的家庭醫師制度對於落實分級醫療將有很大幫助。

國內在疫情前曾經透過大型醫院「門診減量」以落實分級醫療，包含106年推動醫學中心及區域醫院的初級照護案件，件數不得超過105年的90%；到了107年則是要求醫學中心、區域醫院門診件數降低2%；108年再要求持續降低2%，超過部分不予分配；然而這項措施在新冠疫情期間因應大量新冠病患救治被暫緩，至今沒有恢復。

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觀察發現醫學中心、區域醫院門診初級照護（輕症）次數占率持續上升，地區醫院等中小型醫院也曾對此表達不滿，衛福部健保署今年中旬就已經提出要重啟大型醫院門診減量措施，最新規劃顯示將不再採統一標準。

健保署長石崇良表示，考量各地區醫療資源差異，宜採因地制宜政策，目前正由各分區業務組和醫界代表陸續召開分區共管會議討論，待溝通完成有具體結論後，再統一對外說明。

邱泰源今日出席2024台灣消除C型肝炎國際研討會會前受訪被問及大醫院門診減量，他表示，政府過去幾年也相當積極推動分級醫療，提出策略，但這畢竟不是容易的事情，需要醫療體系、民眾、政府三方一起努力，其中也有很多需要改善，相關專家學者提供許多建議都會納入討論。

▲▼衛福部長邱泰源出席2024台灣消除C型肝炎國際研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源出席2024台灣消除C型肝炎國際研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

「民眾到哪邊就醫安心就會到哪裡去看病。」邱泰源認為，分級醫療更重要的是站在民眾的立場去想，如果在社區中有一個很了解民眾自身狀況與家庭狀況，做全人照顧的家庭醫師，守護民眾且讓他安心，怎麼會要去等很久的醫學中心、急診看病？所以要奠定扎實的家庭醫師制度，才是解決之道。

邱泰源另也提到，國內迎接高齡化社會，長者都希望能在社區得到完整照護，賴清德總統指導之下推動健康台灣就有特別加強社區成立結合醫療、長照、社福安全的整合性照護，也就是希望所有民眾在社區有家庭醫師同時得到完整照護，建立之後對分級醫療落實會有很大幫助。

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