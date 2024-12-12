聯合國壓倒性票數決議：以色列、加薩「立刻無條件永久停火」

▲以色列要求加薩停火。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國大會11日以壓倒性多數票通過決議，要求以色列和加薩走廊哈馬斯武裝分子立即、無條件、永久停火，並立即釋放所有人質。

在193個成員國組成的大會上，通過的這項決議獲得了158票贊成，其中對停火的要求使用了比10月份「呼籲」在加薩地區實現「立即的人道主義停火」，12月份「要求」實現「立即的停火」更為迫切的措辭。

聯合國大會的決議不具約束力，但具有政治分量，反映了全球對這場戰爭的看法。美國、以色列和另外7個國家投票反對停火決議，另有13個國家棄權。

聯合國也對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)表示支持，通過了第二項決議，以159票贊成對以色列即將於1月底開始實施的一項新法律表示譴責，該法律將禁止UNRWA在以色列的活動。

該決議要求以色列尊重聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的授權，「使其運作不受阻礙或限制地進行」。美國、以色列和另外7個國家投了反對票，11個國家棄權。

美國駐聯合國副代表伍德在聯大上對代表們說，「透過這些決議向世界傳遞的訊息很重要。這兩項決議都存在重大問題。」

伍德表示，「其中一項獎勵哈馬斯，淡化了釋放人質的必要性，另一項貶低以色列，卻沒有為向巴勒斯坦平民提供更多人道主義援助提供任何途徑。」

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）上周指責聯合國「對誹謗以色列有執念」，而巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾(Riyad Mansour)則將加薩形容為「人類大家族的開放性、痛苦的傷口」。

以色列稱，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)的工作人員參與了2023年10月7日哈馬斯對以色列的襲擊，這引發了加薩戰爭。聯合國表示，可能有9名UNRWA工作人員參與其中，已被解職；以色列也發現，一名在黎巴嫩被擊斃的哈馬斯指揮官曾是UNRWA的員工。