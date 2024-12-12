桃園婦聯會+中華Fun心關懷協會　頒贈72名學生就學補助金

▲婦聯會桃園市分會主委張琦雅，頒贈就學補助金。（圖／桃園婦聯會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助清寒弱勢家庭及突遭困境的高中職學生免於失學之苦，婦聯會桃園市分會攜手中華FUN心關懷協會，11日於中原大學瑞麗堂舉辦113學年度就學補助金頒贈儀式，頒發給72名學生每人各1萬元補助金，期盼幫助學子順利完成學業，進而立足社會、服務人群。

婦聯會桃園市分會主委張琦雅表示，除了婦聯會提供的就學補助金外，桃園市積極爭取地方企業參與。今年在新生命小組教會顧師母的引薦下，與同樣以「愛」為初心的中華Fun心關懷公益協會攜手合作，成功舉辦此次就學補助活動，惠及更多學子。中華Fun心關懷公益協會理事長陳玉君表示，協會長期致力於社區關懷、兒童教育、長者關懷，實質幫助生活中的社會角落。

▲桃園婦聯會+中華Fun心關懷協會，頒贈就學補助金。（圖／桃園婦聯會提供）

受頒學生代表武陵高中林同學也感動分享受助心得「心懷感恩才能走得更遠」，希望藉此補助減輕母親的負擔，也會珍惜此份支持，並期許將來能回饋社會，傳遞愛的力量。親自帶領受頒學生到場的觀音高中校長林振清也分享致意，感謝婦聯會就學獎助金幫助學子在家庭遭逢巨變或急難時，能提供實際的補助，同時也讓學生能感受到師長及社會的關懷。

中華民國婦女聯合會（以下簡稱婦聯會）與財團法人中華民國婦聯社會福利基金會，秉持堅守照顧弱勢的初衷，長達24年以實際行動來關懷協助清寒學生受教育的機會。本（113）學年度婦聯會桃園市分會共計40位獲核定就學補助金，另多位在地企業家與善心人士拋磚引玉，由中華FUN心關懷協會頒發32位學生就學補助金，讓桃園市總受惠高中職學生人數共72名。