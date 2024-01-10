婦聯會桃園市分會主委張琦雅　頒發43名學生就學補助金

▲婦聯會桃園市分會主委張琦雅頒發學子就學補助金。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

婦聯會桃園市分會多年來，鮮少公開舉辦活動，10日在中原大學張靜愚紀念圖書館舉辦112學年度頒贈儀式，由市長張善政夫人、主委張琦雅頒發43名學生每人1萬元就學補助金。張琦雅說，婦聯會近年雖遭受打壓仍秉持扶持弱勢初衷，爭取地方企業共襄盛舉，期將更多關懷照護送達桃園市13區的學子們，並勉勵學生們勇敢築夢、美夢成真。

張琦雅指出，本次桃園市受頒學生中超過六成來自單親或無雙親家庭，目前雖中低收入戶等家庭已有政府補助，但仍有些弱勢家庭因其他原因無法獲得補助，其中更不乏獨力照顧年邁長輩或重病家人、臨時遭變故或功能不全之弱勢家庭個案。

對於，婦聯會桃園市分會多年來，鮮少公開舉辦活動，該會表示，前幾年其實婦聯會桃園市分會都持續默默地進行關懷和送暖，包括高中職學生就學補助金的頒贈，持續長達24年。

（112）學年度婦聯會桃園市分會共計41位獲核定就學補助金，另由中原大學董事長張光正講座教授以及主委張琦雅客座副教授，二位拋磚引玉主動各捐贈一萬元，讓桃園市總受惠學生人數共達43位；此外，桃園成功扶輪社張秋芬女士亦共同表達關懷，慷慨捐贈一萬元作為頒贈儀式當日餐點使用。

包括桃園市政府社會局陳寶民局長、教育局局長劉仲成、青年事務局局長侯佳齡、泰國台灣商會總會榮譽總會長暨曼谷婦聯會委員林來好、中華語文教育促進協會秘書長暨前北一女國文老師段心儀等出席活動。