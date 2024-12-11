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大陸 大陸焦點 特派現場

影／深圳豪宅區高樓牆面炸出凹洞竄火舌　地標華潤「春筍」受波及

記者魏有德／綜合報導

深圳灣悅府二期某高樓建築今（11）日下午發生爆炸，根據現場傳出的影片顯示，這棟民宅建築的高樓層約有3至4層樓受到影響，牆面被炸出一個凹洞，裸露出鋼筋水泥等基礎結構，玻璃窗早已碎裂噴飛，隨著竄出的火舌，濃煙滾滾直沖天際，現場情況十分駭人。

▲深圳豪宅區高樓層爆炸，炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博）

▲深圳豪宅區高樓層爆炸，炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博，下同）

《南方日報》報導，2024年12月11日14時46分，深圳市消防救援支隊接到報警，南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動。目前，消防救援力量已到場，具體情況待進一步核實。

▲深圳豪宅區高樓層爆炸，炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博）

現場目擊者表示，爆炸產生的衝擊波連附近地標建築華潤大廈「春筍」都受到影響，尚不清楚爆炸的具體原因及人員傷亡情況。

至於在華潤大廈內工作的民眾反映稱，爆炸時，春筍有明顯震感，樓內部分公司內的相關人員已暫時撤離春筍大樓。

▲深圳豪宅區高樓層爆炸，炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博）

據了解，爆炸發生地位於深圳灣周邊的高級住宅區，與香港新界遙遙相望，同時，這裡也是深圳後海金融總部的核心區域，包括「春筍」的中國華潤大廈（China Resources Tower）、330公尺高的深圳灣一號、恆裕深圳灣等高級住宅都在區域內。

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