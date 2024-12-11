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勞動部公布「謝宜容調查報告」　王婉諭點9大荒唐事蹟：難受又憤怒

  

記者郭運興／台北報導

勞動部重啟北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部長洪申翰今（11）日公布，針對前勞發署北分署署長謝宜容調查結果，洪申翰表示「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。對此，時代力量黨主席王婉諭指出「謝宜容9大荒唐至極事蹟」，她直言，看完難受又憤怒，實在很想問，許銘春前部長為什麼放任這種惡行？何佩珊前部長、許傳盛次長，為什麼可以掩蓋事實到這種程度？為了包庇謝宜容，怎麼會讓「立意良善」出現在第一份調查報告中？

王婉諭表示，新任勞動部長洪申翰委員，今天正式公告重啟後的「謝宜容霸凌案」調查報告。調查報告的結果，除了認定「謝宜容確有對吳姓公務員的霸凌」外，更揭露了許多荒唐至極的事蹟，看完讓她瞠目結舌，必須立刻摘要給大家。

王婉諭表示，第一，謝宜容對於工作要求非常嚴苛，會一直刁難下屬，曾有活動簡報資料被退回修改達 45 次之多，未達標準就會持續性的怒罵、咆哮。第二，謝宜容會要求同仁在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓同仁日常工作的時間，且雖稱是自願參加，卻常點名並質疑未到者理由。

王婉諭指出，第三，謝宜容曾在機場因為等候「五」分鐘的接駁車就飆罵下屬，從機場一路罵到抵達辦公室，下屬回家後，還要持續遭受謝宜容以 Line 語音電話檢討並責罵。第四，謝宜容要求各級主管必須對其 Line 訊息即時回應，發送時間可能是下班、甚至是凌晨 1 點、清晨 5 點，未即時回應，不僅會遭到責罵，而且會被要求逐一交代原因。

王婉諭再指，第五，謝宜容不能接受相關主管直接挑戰她，否則會遭到她發怒、翻白眼、拍桌子，甚至會想各種方法處罰對方，將對方調職。第六，這名離世的吳姓公務員，在選擇輕生之前正在執行的「智能就服專案」方案，正是由謝宜容所指派。

王婉愈提到，第七，而在處理「智能就服專案」過程中，謝宜容曾在羅東就業服務中心打電話回北分署，以電話擴音方式，咆哮怒罵負責業務的吳姓公務員。第八，吳姓公務員為了處理此案，身心俱疲，多次向同事、朋友表達自我了斷的意願。且在處理過程中，除假日外，每日均清晨 5 點多，甚至清晨 4 點多就到辦公室，保守估計吳員於事件發生前 3 個月，每月平均加班工時為 80 小時以上。

王婉諭說，第九，綜合以上所有事證，已經足以證明，吳姓公務員在處理「智能就服專案」時，工作業務量大、長期人力不足，又畏懼謝宜容的責罵及不合理要求，加上接受到中間主管的壓力，導致在寒蟬效應氛圍下，無法向上反應，最終才選擇走上絕路。

王婉諭直言，看完這份報告，心裡難受又憤怒的同時。自己實在很想問，許銘春前部長到底在幹嘛？為什麼放任下層單位的主管有這種惡行？還有，主導前一份荒腔走板調查報告的何佩珊前部長、許傳盛次長，到底為什麼可以蒙蔽雙眼、掩蓋事實到這種程度？為了包庇謝宜容，怎麼會讓「立意良善」這種說法出現在第一份調查報告中？

最後，王婉諭強調，實在無法想像，勞動主管單位，就這麼縱容謝宜容這種惡劣至極的職場霸凌行徑，且長達將近兩年的時間，真的是愧對勞動部之名。個案調查已不足以解決問題，勞動部、甚至整個公務體系，必須要徹底檢討、改革，還給所有基層公務員一個基本的公道！

●還想看更多...

►大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

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▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

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