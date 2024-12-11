遷戶口躲兵役還不去體檢！男辯：上班很忙　移送法辦下場曝

▲桃園市趙姓男子為役齡男子於去年8月間遷出戶口，卻未向區公所通報實際居住地，導致徵兵檢查通知無從送達遭桃市府移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子為役齡男子，於去年8月間自戶籍地遷出，且未主動向兵役主管機關申報實際居住所，導致徵兵檢查通知無法送達，意圖規避徵兵處理，經區公所通知應向國軍桃園總醫院體檢，卻遲未到場接受徵兵檢查，經桃園市政府移送偵辦；桃園地院審理時，趙男辯稱「上班很忙，沒時間處理」，法官不採信其辯詞，審結依妨害兵役治罪條例之妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑3月，還可上訴。

檢警調查，25歲之趙姓男子為役齡男子，明知依法應接受徵兵，且應於居住處所遷移時，隨時向戶政事務所申報，去年8月24日前逕由戶籍地遷出時，未主動向兵役主管機關申報其實際居住處所，導致桃園市大溪區公所通知其應於去年9月21日前往國軍桃園總醫院接受徵兵體檢，因其住居所遷移不明而無法送達本人，經龍潭區公所於醫院體檢，趙男未依通知書指示前往醫院，以致其未能如期到場接受體檢，經桃園市政府移送偵辦。

桃園地院審理時，趙男辯稱沒有違反妨害兵役治罪條例犯行，他聲稱「去年均未居住在戶籍地，上班很忙都沒有去處理」等語；法官審酌，被告明知其為役齡男子，竟無故不申報其居住處所，致未能接受徵兵處理，漠視憲法應服兵役之誡命，妨害國家徵兵之順暢及兵役之有效管理；審結依妨害兵役治罪條例之妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，還可上訴。