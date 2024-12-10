聯結車載「神秘高科技機具」卡快速道路橋下　超慘畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

台66線西向17.4K處桃園平鎮段今（10）日上午8時許發生重大車禍，桃園一家廠商出動五部聯結車隊，載送高階機具給某科技大廠時，因為貨物超過橋梁限高，第一車猛烈撞上卡在台66快速道路下方，後面4車緊急停下。警方指出，5輛聯結車載運大型機具行經該處時，未注意橋樑限高標誌，導致貨物卡在橋樑下方進退不得，肇事的蔡姓駕駛酒測值為零，所幸並未受傷，而業者並未透露載送的機具種類及損失。

▲台66線西向17.4K處桃園平鎮段，今天上午8時許發生聯結車載運大型機具卡在橋樑下方事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線西向17.4K處桃園平鎮段，今天上午8時許發生聯結車載運大型機具卡在橋樑下方事故，疑似未注意限高標誌釀禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，今天上午8時24分許，56歲的蔡姓男子駕駛聯結車，行經台66快速公路西向17.4K處時，未注意貨物之高度致撞擊橋墩卡在橋樑下方，貨物傾斜差點砸落路面，所幸並未造成人員受傷，因事故地點佔用外側車道，尚未影響正常交通。

▲台66線西向17.4K處桃園平鎮段今天上午8時許發生聯結車卡在橋梁事故，疑未注意限高標誌，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方表示，經查聯結車為5輛車隊，為龍潭區某科技公司載運大型機具，要送交國內知名科技大廠，結果第一輛就被卡住，肇事蔡姓男子經酒測後酒測值為零，至於真正肇事原因仍警方調查釐清中。