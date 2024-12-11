陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉大

▲新竹逆子陳彥翔縱火燒死8至親，二審改判無期徒刑。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

新竹市東大路正義輪胎行2022年6月間發生人倫慘案！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟潑灑15公升汽油縱火，一家11口8人慘死，其中包括陳母、陳男兒女、妻子、妹妹、大嫂、姪女。一審判死，但二審高院11日改判無期徒刑，讓陳男大嫂的母親崩潰哭喊，「你們救的是一條惡魔的命」、「不要再做惡魔的護航者了」。

高等法院認定，陳彥翔事發後在現場大喊「我縱的火，趕快啦」，哭求警方趕快救火、救屋內的家人，警方才得以立即將人逮捕，加快後續案件偵辦，符合自首要件，並審酌他在自首時顯露懊悔、自責，甚至向警員借槍自盡等情，難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，給予減刑，改為無期徒刑，可上訴。

陳男大嫂的母親林雪紅11日到庭聽判，聽到判決結果後，感到相當無法接受，步出法院時直言，「這麼心狠手辣活活燒死親生母親、兒女、老婆、妹妹、大嫂、姪女8條人命的兇手，竟然還可以逃過死刑，還有哪一件案件符合判死刑？台灣的司法讓我很絕望，如果廢死是必然的趨勢，我真的無法認同。」

林雪紅指出，「如此罪大惡極、罪無可恕的殺人犯都可以免死，司法到底要傷害我們被害者家屬到什麼境地？這樣的判決我如何接受？我不能接受？不要讓我今天所承受的痛苦，變成別人明日的傷痛，這是共業！廢死是共業！」

林雪紅泣訴，「今天法官、律師給如此的惡魔生的機會，給他充分的人權，可曾想過他潑汽油點火的時候，可曾給過被害人生的機會，那麼幼小的孩子，他如何下得了手，如果今天這個案件，不是情節最嚴重的，那我想問，什麼樣的案件是情節最嚴重的？他有悔改之心？法官律師你們真的確定嗎？」

林雪紅更要陳彥翔的辯護律師、法官換位思考，「如果這一切發生在本案律師、法官的兒女身上，你們還會為殺害你們至親的殺人犯如此辯駁嗎？法官你還會做出如此的判決嗎？不要以為你們是在拯救生命，有多偉大，也許今天的我，會是明天的你們，你們救的是一條惡魔的命，卻可能害死更多無辜的生命，不要再讓自己做遺臭萬年的事！」

林雪紅喊話陳彥翔的辯護律師、法官「不要再縱容罪惡惡魔，不要再做惡魔的護航者了，你們不是在拯救生命，是在給兇殘的罪犯製造犯罪的機會，製造害死更多善良民眾的機會，到底要用多少無辜的生命，才能換回司法的覺醒和完善，形同廢死的法律，讓我們投訴無門，無法承受，如果連法律都無法還給被害人公道，那我們要司法何用呢？」

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）