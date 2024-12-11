　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化要孵「蛋」！2綠營議員批「養得起嗎」　王惠美：準備好了

▲彰化將於高速公路特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

▲彰化將於彰化交流道特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美決定將在彰化交流道特定區（簡稱彰交特區）孵「大巨蛋」，公開邀請全國棒協理事長中信金董事辜仲諒、味全龍所 頂新國際集團魏應州董事長及企業返鄉，對此議員莊陞漢與楊子賢都質疑，彰化欠缺完善大眾運輸系統「彰化養得起嗎？」，王惠美今天受訪時也做出說明。

王惠美今天在臉書粉專貼文：想請問2名議員，是彰化不適合蓋大巨蛋，這是您的立場？還是議會民進黨黨團的立場？還是兩位與黃秀芳和陳素月委員聯合辦公室的立場？行政院在於111年核定彰化鐵路高架化規劃，並在今年1月底核定台中捷運綠線延伸彰化段可行性研究，兩位又何曾關心與支持？惠美也想請問彰化市長林世賢，您支持在彰化市蓋大巨蛋嗎？

▲彰化將於高速公路特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

▲彰化縣長王惠美邀企業返鄉。（圖／縣府提供）

王惠美表示，「 大巨蛋不必等兩年，彰化已經準備好了，就是現在」，在2022年鐵路高架化可行性評估已經核准、2024年綠線捷運也核准、縣政府滾動修正將高速公路特定區做相關區位調整，未來縣政中心將移到交流道特定區，也將蓋大巨蛋做為運動產業，各界的意見都欣然接受。

對於王惠美臉書說明，楊子賢也回擊，「樂見縣政討論，而非如王縣長幼稚潑髒水」，認為王身為縣府首長，要做出重大縣政規劃，想的應該是如何收攏眾人建議，聚集縣民的力量一起來推動政策，不是昨天放消息、今天就要做政治攻擊。

▲彰化將於高速公路特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

▲彰化將於高速公路特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

楊子賢指出，此時彰交特區正處於要公開展覽的階段，本來就是程序內搜集各方意見的時程，王惠美帶頭點名議員，等於親身示範如何霸凌意見不同者，是想要塑造不能理性討論政策的「噤若寒蟬」效應嗎？不是討論縣政的良好風氣。

王惠美今天受訪時一再重申「從政以來，不分藍綠」，並強調未來如何讓彰化更加進步，能夠讓鄉親有更好的生活，都是縣政府及團隊都在努力的方向，期待好的政策，從中央到地方一起支持，讓我們的「蛋」快點孵出來，也呼籲在地中信集團及味全集團，都能回歸故鄉一起讓彰化大巨蛋早日完成。

▲彰化將於高速公路特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

▲楊子賢議員回擊。（圖／縣府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉
淡江大橋後年通車　70層樓高橋塔可放跨年煙火
LAWSON爆進軍台灣！大票人敲碗「1夯品」嗨翻
王建民續留中信兄弟有譜　劉志威：已達共識
少女多P性愛趴「每人3000元」　新竹男慘了
中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制
快訊／京華城案將衝刺收尾！北檢今第10度提訊柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

王世堅「沒有考慮」選台北市長　點3人選「都非常適合」

解放軍圍台仍要辦雙城論壇？　卓榮泰籲蔣萬安慎思

彰化要孵「蛋」！2綠營議員批「養得起嗎」　王惠美：準備好了

中央若放行入境　兩岸人士：軍事威嚇下續辦雙城決定權落回蔣萬安

勞動部大轉彎承認「謝宜容霸凌」　黃國昌：誰該為第一份報告負責？

中共在台海大規模軍事行動　綠委：國軍已擬定反制航道

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

王世堅「沒有考慮」選台北市長　點3人選「都非常適合」

解放軍圍台仍要辦雙城論壇？　卓榮泰籲蔣萬安慎思

彰化要孵「蛋」！2綠營議員批「養得起嗎」　王惠美：準備好了

中央若放行入境　兩岸人士：軍事威嚇下續辦雙城決定權落回蔣萬安

勞動部大轉彎承認「謝宜容霸凌」　黃國昌：誰該為第一份報告負責？

中共在台海大規模軍事行動　綠委：國軍已擬定反制航道

捲博弈案！前TVBS記者史鎮康控違法辦案　中檢反批：與事實不符

陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉大

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

開唱強碰周杰倫...還買不到票！　他決定「自己唱〈龍捲風〉」

來一趟身心靈的洗滌！桃園在地特色廟宇巡禮

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

水果箱收賄500萬！母喪奠儀10萬　調查官辦潤寅案放水...重判12年

工具機展邁入30屆　日本THK董總將為主題演講揭開序幕

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

快訊／64架次共機艦出海「四面環台」　1996年來最大規模海上行動

詹江村被「統戰預告片」點名　深夜緊急回應揭原因

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨

共軍包圍東部雙城論壇喊停？陸委會回應了

被黃國昌罵「垃圾週刊」　《鏡週刊》：不道歉就告

「民進黨要複製一個新柯文哲」　黃揚明談苗博雅：發文是承認要選了

謝宜容涉貪遭聲押禁見　藍委轟洪申翰：前兩天還盲目背書

國土法將上路申請案暴增？　國土署：既有法規仍在送件仍需審議

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

傳陸委會擬停雙城論壇　北市府回應了

更多熱門

相關新聞

12強林凱威來了！「永靖謝平安」周六盛大登場

12強林凱威來了！「永靖謝平安」周六盛大登場

兩天的盛會「2024永靖謝平安家年華」將於本周六14日盛大開幕，首日活動包括封街搓湯圓、平安宴席，開設超過300桌，創下歷年新高。當天不僅有逾百攤的熱鬧市集、明華園表演，還有在世界12強棒球冠軍賽為台灣霸氣關門的味全龍球星林凱威到場，主辦單位將送出千頂限量「龍來永靖謝平安冠軍帽」，縣民參觀成美文化園享半價優惠。

11個月逮1489車手　赫見外籍觀光客兼差

11個月逮1489車手　赫見外籍觀光客兼差

提「興建下一個巨蛋」3建議　蔡其昌喊話：該為下個世界冠軍準備了

提「興建下一個巨蛋」3建議　蔡其昌喊話：該為下個世界冠軍準備了

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了

小象龜遭黃金鼠啃咬重傷　飼主留信求救失聯

小象龜遭黃金鼠啃咬重傷　飼主留信求救失聯

關鍵字：

彰化大巨蛋楊子賢莊陞漢縣議員王惠美

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面