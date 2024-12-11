彰化要孵「蛋」！2綠營議員批「養得起嗎」　王惠美：準備好了

▲彰化將於彰化交流道特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美決定將在彰化交流道特定區（簡稱彰交特區）孵「大巨蛋」，公開邀請全國棒協理事長中信金董事辜仲諒、味全龍所 頂新國際集團魏應州董事長及企業返鄉，對此議員莊陞漢與楊子賢都質疑，彰化欠缺完善大眾運輸系統「彰化養得起嗎？」，王惠美今天受訪時也做出說明。

王惠美今天在臉書粉專貼文：想請問2名議員，是彰化不適合蓋大巨蛋，這是您的立場？還是議會民進黨黨團的立場？還是兩位與黃秀芳和陳素月委員聯合辦公室的立場？行政院在於111年核定彰化鐵路高架化規劃，並在今年1月底核定台中捷運綠線延伸彰化段可行性研究，兩位又何曾關心與支持？惠美也想請問彰化市長林世賢，您支持在彰化市蓋大巨蛋嗎？

▲彰化縣長王惠美邀企業返鄉。（圖／縣府提供）

王惠美表示，「 大巨蛋不必等兩年，彰化已經準備好了，就是現在」，在2022年鐵路高架化可行性評估已經核准、2024年綠線捷運也核准、縣政府滾動修正將高速公路特定區做相關區位調整，未來縣政中心將移到交流道特定區，也將蓋大巨蛋做為運動產業，各界的意見都欣然接受。

對於王惠美臉書說明，楊子賢也回擊，「樂見縣政討論，而非如王縣長幼稚潑髒水」，認為王身為縣府首長，要做出重大縣政規劃，想的應該是如何收攏眾人建議，聚集縣民的力量一起來推動政策，不是昨天放消息、今天就要做政治攻擊。

▲彰化將於高速公路特定區孵大巨蛋。（圖／縣府提供）

楊子賢指出，此時彰交特區正處於要公開展覽的階段，本來就是程序內搜集各方意見的時程，王惠美帶頭點名議員，等於親身示範如何霸凌意見不同者，是想要塑造不能理性討論政策的「噤若寒蟬」效應嗎？不是討論縣政的良好風氣。

王惠美今天受訪時一再重申「從政以來，不分藍綠」，並強調未來如何讓彰化更加進步，能夠讓鄉親有更好的生活，都是縣政府及團隊都在努力的方向，期待好的政策，從中央到地方一起支持，讓我們的「蛋」快點孵出來，也呼籲在地中信集團及味全集團，都能回歸故鄉一起讓彰化大巨蛋早日完成。

▲楊子賢議員回擊。（圖／縣府提供）