200棵高價「真柏」免費送！彰化農民忍痛割愛：年紀大了...

▲農民送200棵種植10年以上的真柏樹。（圖／翻攝自臉書／二林人的大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

真的太佛心了！臉書「二林人的大小事」近日有民眾po文圖，「種植10年以上的真柏，200棵免費送」，不少網友看到貼文後，紛紛喊「+1我也要」，對此忍痛割愛的農民低調的說，他種植大約有400棵柏樹，每棵都是他從小樹灌溉到長成大樹，如今年紀漸漸大了，才毅然決定將一半的柏樹送給愛樹的民眾，也希望對方將這份對柏樹的愛延續下去。

農民說，這400多棵真柏種植在台76線下方的農田，每棵都是他從小小盆栽，再移植種到土裡變成大樹，樹齡約10年到11年不等，當年原本想邊種植邊投資，遇到市場需求大減，如今因為年紀漸大，還要忙著其他農作，決定將其中200棵送人，妻子更是不捨。

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▲農民送200棵種植10年以上的真柏樹。（圖／翻攝自臉書／二林人的大小事）

「千年松，萬年柏」，柏樹是樹木界的長壽與健康象徵，屬於常綠喬木，既擁有珍貴的價值，又耐寒，就是在岩石中也能生長，從圖片中可以看到農民種植滿園的柏樹，在空曠的農田裡，頂著強勁的寒風，依舊是綠蔭靄靄，看得出農民平日悉心照顧。

園藝專家指出，真柏經常可見在庭園造景中，樹齡10年以上賣價也跟著水漲船高，但移植時要先放莖，視情況約數月到一年，存活率更高。農業達人也強調，水分過多會產生根部疫病，造成根部受損，導致枝葉枯萎，建議需有充足日照，並注意水分管理，適當的灑水、避免積水。

▲農民種植2分地的真柏樹。（圖／翻攝自臉書／二林人的大小事）