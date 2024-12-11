傳LAWSON來台「可能併購現有超商」　萊爾富低調：不便回應

▲日本知名LAWSON便利商店可能進軍台灣。（圖／網友 Titan 提供）

記者林育綾／綜合報導

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）近日傳出有意來台發展，網友一片嗨翻！桃園市前議員王浩宇推測，LAWSON若進軍台灣，可能會併購現有的便利商店業者。而4大超商今日紛紛表態「不作假設性回應」，其中網傳最有可能性的萊爾富表示「不便回應」。

王浩宇爆料，LAWSON在今年8月30日在台灣註冊商標，並推測若LAWSON若要進軍台灣有兩種方式，第一個是區域性先開十幾間具備經濟規模的門市；另一方式就是收購，還點名「萊爾富或是OK，其中以萊爾富店面大小跟點位更為符合」。

不過今日台灣4大超商業者紛紛對此表示「不清楚」、「不回應」、「這不是網友猜測嗎？」，其中被認為可能性最高的萊爾富表示「不方便回應」，對於是否有LAWSON在台的窗口也說「不清楚」。

▲網傳LAWSON進軍來台，可能併購台灣現有便利商店，其中推測萊爾富可能性最高。（資料照／萊爾富提供）

目前台灣的超商業者的規模，其中7-ELEVEN 在全台門市超過7000店、會員突破1800萬；而全家店舖數統計至11月底約4300家，會員數超過1800萬。

OKmart 店面數目前為1634家，門市有803間，寄取件店型OKexpress 共1278店，另有356處OKmini於商圈、校園服務。整體品牌以滿足顧客需求為主，是積極提升台灣「超取服務」範圍的便利商店，各同業間有明確差異化策略。

萊爾富則有超過1600家分店，近年引進數十種以上的異業合作型態，經營複合店型與服務，包括電動車充電樁、自助租車、自助換油機、電動機車充換電站、共享行動電源、自助加水站、自助洗衣店服務、幾米主題門市、超市型複合店等多元業態，滿足不同顧客的需求。