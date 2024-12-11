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盤點LAWSON人氣夯品！炸物、生乳捲都入榜　網許願：拜託都來

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲旅日達人林氏璧曾經舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品，人氣第1名為「炸雞君小雞塊」。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

記者林育綾／綜合報導

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）近日傳出有意來台，網友已一片嗨翻，旅日達人林氏璧也樂見其成，並分享曾經在粉專辦過投票，整理出網友票選必買熱門商品，其中「炸雞君小雞塊」人氣最高，其他炸物、串燒等也相當受歡迎，另外像是牛奶布丁、生乳捲、飯糰、烤布蕾冰淇淋等都入選。

林氏璧曾在個人部落格整理分享「LAWSON必買人氣好物」，由他在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」舉辦票選，名列前茅的都在熟食櫃，其中人氣第1名「炸雞君小雞塊」票數最高，獲得超過千名網友投票，除了原味還有辣味，日本也不時推出期間限定口味。

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲LAWSON的炸雞也非常受歡迎。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

人氣第2名為「L炸雞」，但也有網友更喜歡日本全家的炸雞。第3名是「炭火串燒」，像是烤雞串、烤蔥豬肉串。人氣第4名為「香腸、熱狗、可樂餅等炸物」，尤其在深夜很多人買來當宵夜。

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲串燒、各式炸物都在人氣排行榜。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

第5名開始則是以冷藏櫃、甜點、鮮食為主， 像是OHAYO乳業的「Jersey牛奶布丁」（ジャージー牛乳プリン）、Premium生乳捲（プレミアムロール），以日本產的牛奶製作十分香濃；還有各式口味的三角飯糰都受到喜愛。

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲▼旅日達人林氏璧分享「網友票選LAWSON必買商品」，Jersey牛奶布丁、生乳捲都超夯。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲LAWSON三角飯糰也是網友票選人氣鮮食。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

「OHAYO BRULEE 焦糖烤布蕾冰淇淋」也具有口碑，其他還有「GODIVA聯名巧克力甜點」、「麻糬口感蛋糕捲(もち食感ロール)」、自有咖啡品牌「Uchi Café」的現煮咖啡、Lawson自有品牌零食（地瓜條，仙貝，巧克力星星餅乾等），都有不少人擁護。

▼LAWSON超商火紅的「焦糖烤布蕾冰淇淋」受到許多網友喜愛。（圖／網友 Titan 提供）

▲▼LAWSON超商火紅的「焦糖烤布蕾冰淇淋」受到許多網友喜愛。（圖／網友 Titan 提供）

有關LAWSON可能進軍台灣，消息指出今年8月已默默在台灣註冊商標，公司名為日商羅森股份有限公司。林氏璧說，其實LAWSON早已在海外展店，1996年就進中國了，東南亞也非常多分店，「不是很確定為何一直不想來台灣。」

不過林氏璧也推測，就算LAWSON來台，大家敲碗的「LAWSON炸雞君小雞塊」可能也不一定會有，因為在中國大陸的LAWSON就沒有此項商品。但對於LAWSON若來台是保持「樂見其成」，「競爭應該會帶來進步，消費者有福啦」。

網友也紛紛回應「中國跟泰國其實都是有這個招牌，但賣當地食物」、「如果來了，只賣台灣的東西，跟其他超商差不多，那不如不要」、「我只需要羅森的拿鐵，去沖繩喝完忘不掉」、「有進來一定光顧！」

▲▼旅日達人林氏璧曾經在粉專舉辦投票，讓網友票選LAWSON必買熱門商品。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲LAWSON自有咖啡也讓網友念念不忘。（圖／林氏璧提供／臉書「日本自助旅遊中毒者」）

儘管LAWSON可能來台消息，讓網友一片嗨翻，桃園市前議員王浩宇還推測，LAWSON可能會併購台灣現有的便利商店。不過4大超商今日紛紛表態「不作假設性回應」，其中網傳最有可能性的萊爾富表示「不便回應」。

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LAWSON林氏璧超商日本旅遊

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