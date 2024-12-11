3大機制！北市與3超商打詐　收空包裹7天內申請退款、最慢10天完成





▲超商措施比較圖。（圖／台北市法務局提供）

記者袁茵／台北報導

台灣詐騙案層出不窮，民怨四起，台北市長蔣萬安為解決超商的詐騙包裹案，因此與3家超商業者（7-ELEVEN、全家及萊爾富）合作打詐，達成了3項進展，包括保障消費者收到空包裹可於7天內申請退款、由超商建置統一窗口，不強制要求消費者先報案，且最慢10天內完成退款，以及由超商協調暫扣爭議款項。

蔣萬安本週主持治安會報時，頒獎表揚7-ELEVEN、全家及萊爾富超商，感謝三家超商積極配合台北市政府打詐政策，強化境外詐騙包裹之退款機制，透過公私協力共同打擊詐騙、進一步保障消費者權利。

蔣萬安表示，跨境網購詐騙案件層出不窮，其中超商貨到付款服務近年已成為境外網購詐騙常用途徑，耗費大量社會成本、檢調偵查等行政、司法資源。

▲台北市長蔣萬安頒獎表揚7-ELEVEN超商。（圖／台北市法務局提供）

蔣萬安指出，本次北市府特與超商業者共同強化境外詐騙包裹防制措施，透過簡化受理流程，降低民眾申訴門檻，並透過金流保管，使消費者的財產損害獲得實質填補，同時墊高詐團之詐騙成本，致力打擊網路詐騙、保障消費者權益。

法務局長連堂凱說明，雖各超商原先已自行建置客服電話，但消保官仍接獲民眾反映，超商受理程序門檻過高、程序過於繁瑣、未確實獲得退款、退款時程冗長、流程不透明等，經法務局多次協調，終獲超商承諾三項進展。

連堂凱指出，第一「明確類型」，就幽靈包裹及空包裹，明確保障消費者可於7日內申請退款；第二「流程簡化」，由超商建置單一窗口，提供友善受理程序，不再強制要求消費者先至警檢單位報案或提告，且於確認後最慢10個工作日內完成退款，並提供消費者查詢處理進度；第三「掌控金流」由超商協調暫扣爭議款項，以確保消費者貨款，提升交易安全。

▲台北市長蔣萬安頒獎表揚全家超商。（圖／台北市法務局提供）

連堂凱進一步提到，推行本案能有效降低民眾遭詐騙所生損失，本次各超商除均做到前述3項內容外，其實各家的機制也是各有亮點，例如7-ELEVEN退款最迅速，於確認後3日內保障退款；全家則是有提供門市寄回包裹，使消費者無須被動等待廠商收貨；萊爾富則與廠商簽訂防詐保證金條款，若廠商未處理，可由萊爾富逕行退款予消費者。

蔣萬安說，詐騙已是全台灣共同面臨的最大挑戰，特別感謝三家超商與北市府聯手推動本案，透過公私協力，全面構築更安全的網路消費環境，三大超商均設立於台北市，本次由北市率先促成本案，並且透過全台綿密超商門市網絡，可讓全國的消費者均受惠於本服務。北市警察局也將持續台北地檢、士林地檢密切合作，共同打擊犯罪、防制詐騙。

▼台北市長蔣萬安頒獎表揚萊爾富超商。（圖／台北市法務局提供）