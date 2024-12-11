明年春節「離島第2波加班機」12／17開賣　釋出1萬個座位

▲春節離島航線第2波加班機，12月17日下午6時開放訂位。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今宣布，針對需求較高航線規劃第2波加班機，12月17日下午6時起開放訂位，金門、澎湖航線共有1萬272個座位數。

2025年春節澎湖、金門、馬祖航線於11月開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位及需求情況再規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供4978個座位數，金門航線提供5294個座位數，總計提供1萬272個座位數。

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為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客應於訂票後3日內完成開票，例如12月17日訂票者，應於12月19日16時前完成開票。民航局提醒旅客注意開票期限，確保自身權益。

▲春節離島航線第二波加班機開賣時刻。（圖／民航局提供）

配合國內航空燃油價格調降，國內航線全額客運票價將於12月31日起，因此春節離島管制航線第2波加班機，將以新票價銷售。民航局表示，各航線離峰日期及時段航班尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局指出，此次春節假期，尖峰時段明年1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及明年1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

民航局表示，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。