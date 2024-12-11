澎湖海域「台灣LV包」漂流！裡面裝大麻　同日查獲600公斤毒品

▲澎湖同天發現兩起用「台灣LV包（茄芷袋）」包裝大麻案件。（圖／澎湖海巡隊提供）

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

澎湖縣花嶼北方5.2浬於今年9月11日發現有可疑漂流物，海巡隊撈起後送驗後，發現袋內裝有大麻33包，巧合的是，海巡隊於同日稍晚在澎湖尖山商港攔截正要運往台灣的貨櫃，在裡面發現600多公斤的大麻，2者雖然都用「台灣LV包（茄芷袋）」包裝，但目前無證據顯示有關聯，並沒有併案偵辦。

不法販毒集團為避免自海上走私的毒品，在接駁運輸期間遭海水浸蝕，會將毒品以多層包裝防水，而茶葉包、「台灣LV包」（茄芷袋）就成了毒梟最方便的選擇。

▲澎湖尖山商港發現大宗毒品。（資料照／記者陳洋翻攝）

今年9月11日，海巡隊在花嶼北方5.2浬撿到被丟包的茄芷袋，袋內裝有大麻33包。同日海巡署偵防分署澎湖查緝隊又在澎湖尖山商港，攔截正要運往台灣的貨櫃，經查發現貨櫃夾層內，藏有1000多包乾燥大麻真空包，重達600多公斤，市價約11億多元，也通通用「台灣LV包」包起來，全案依違反毒品危害防制條例移送澎湖地方檢察署偵辦，並起訴被告共8人。不過兩案雖然都使用茄芷袋包裝，因無證據顯示有關聯，並沒有併案偵辦。

▲海巡攔截市值11億多大麻，是澎湖史上查獲最多的毒品案。（圖／記者陳洋翻攝）