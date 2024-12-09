恐嚇信夾奠儀咒「不得好死」　性感女星正面迎戰報案...警：追查中

▲舞蹈老師KIMIKO（林睿君）日前收到恐嚇信，讓她決定報警處理。（合成圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

記者黃宥寧／台北報導

知名舞蹈老師Kimiko（林睿君）日前收到一封死亡威脅信，信件內容不僅夾帶奠儀，還寫有「不得好死」等惡毒字眼，並對她提出不實指控，感到生命安全受到威脅的Kimiko，隨即前往轄區派出所報案，她也在臉書發文並附上警方受理的證明單，向粉絲表明自己將正面面對：「惡行絕不會擊垮我，我絕不低頭！」對此，士林分局表示，將依法偵辦追查嫌疑人。

Kimiko表示，從未想過會收到這樣的信件，內容讓人不寒而慄，最後用堅定的語氣向支持者喊話，希望大家能與她一同面對現實生活中的黑暗與惡勢力，並表達絕不屈服的態度，「請陪著我，勇敢面對現實生活中的黑暗與惡勢力。」

據悉，Kimiko於本月6日在北市士林區基河路的工作室收到恐嚇信，內容令她感到不安且恐懼，讓她決定報案，提出恐嚇與毀謗的告訴。目前，警方已依規定受理案件，並積極追查寄件人的身分，以釐清事實真相。

此事件曝光後，Kimiko的遭遇迅速引發網友熱議，粉絲紛紛留言支持她。而藝人好友「好門媳婦的秘密生活」郁小方也特地留言安慰，打氣說：「你一定是做對了什麼????賈董說遇到困難直接碾過去就對了。」

對此，士林分局則呼籲，民眾若與他人發生糾紛，應透過合法管道解決，切勿以極端手段對他人造成傷害。同時提醒遇到恐嚇或毀謗等情況，應及時報警，以法律維護自身權益。