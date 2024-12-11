「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

▲冷空氣一波波影響。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今晚變天，10級強陣風要來了，周四、周五基隆北海岸、東北部防較大雨勢！氣象專家林得恩提醒，強冷氣團南侵，周日至下周一清晨北部平地最低溫約10至12度，桃竹苗地區則可能10度以下。

中央氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，周四晨起台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，東半部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晚起中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有較強陣風。

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氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天迎風面基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，大台北山區及花蓮、台東雲量偏多，有零星短暫雨；傍晚起東北季風增強，大台北地區也有降雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周四、周五東北季風影響，迎風面地區水氣較多，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢機率；周六冷氣團南下，水氣轉乾，影響到下周一清晨，預估周日清晨最低溫，中部以北、東北部低溫12度，南部15度；下周一清晨輻射冷卻影響，溫度可能也較低，下周一白天到下周二冷氣團減弱。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，強冷氣團南侵，最冷不到10度！大陸冷氣團持續增強當中，一路南衝，評估周六就會開始影響到台灣的天氣，目前看來先濕冷後轉乾冷，環境水氣逐日越來越少。

林得恩提醒，氣溫最低會落在周日至下周一清晨，北部平地最低溫約10至12度，桃竹苗則可能有10度以下低溫，中部下探11至13度，南部13至15度，近山空曠地區還會再下降1至2度。

▼周四起階段降溫。（圖／氣象署）