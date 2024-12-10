連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

▲明晚起東北季風增強，北部及東北部轉涼，周六大陸冷氣團南下，全台降溫明顯變冷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周接連受到2波冷空氣影響，中央氣象署指出，明天氣溫回升，各地24至26度，明晚起東北季風增強，大台北、東北部及東部在周四到周五有局部短暫雨，周六大陸冷氣團南下，接近強烈冷氣團等級，周日和下周一清晨全台降溫，中部以北及宜蘭低溫11至13度，部分地區體感溫度僅6度。

氣象署預報員黃恩鴻說，明日天氣跟今天類似，環境吹偏東風，氣溫持續回升，各地24至26度，南部甚至有28度；降雨範圍以迎風面為主，基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，東部、東南部及大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明天晚間起第一波冷空氣影響，東北季風開始增強，周四、周五水氣較多，大台北、東北部及東部都有局部短暫雨，桃園、新竹有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，黃恩鴻指出，周四到周五北部及東北部濕涼，其他地區早晚亦涼；北部15至22度，中南部16至28度，日夜溫差大，東部19至23度。受東北季風影響，各地沿海風浪也會增強，周四、周五桃園至台南沿海空曠地區，易有8到9級強陣風。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻說，周六到下周一將是大陸冷氣團南下影響期間，環境轉為乾冷，降雨範圍僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮及北部山區有局部短暫雨的發生機率，其他地區多雲，但周六水氣較多，桃園以北仍有零星雨勢。

他表示，這波冷氣團強度接近強烈冷氣團等級，全台各地溫度會明顯下降，最冷時段落在周日跟下周一清晨，中部以北及宜蘭低溫下探11至13度，局部空曠地區會再降低，南部及花東地區15度。下周一白天冷氣團減弱後，氣溫將回升。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

12月15日適逢舉行台北馬拉松，黃恩鴻表示，周日清晨低溫明顯，全台低溫13至15度，北部可能出現低溫11度，整天高溫15至16度間。下周後期再有冷氣團持續影響，強度及影響時間仍待後續觀察。