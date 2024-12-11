周六冷氣團報到「台北探12度」　賈新興：下周六還有一波

▲台北站未來10天氣溫預測。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

未來接連2波冷氣團報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，周六至周日受到大陸冷氣團影響，台北測站預估低溫14度至12度之間，下周六到下周日也有大陸冷氣團影響的機率。

賈新興分析未來10天天氣趨勢，表示明天至周五受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。周六至周日受大陸冷氣團影響，周六桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周日午後宜花東山區轉多雲。

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他說，下周一至周二宜花東有零星短暫雨。下周三至周四新北山區及宜花東有零星短暫雨。下周五台中以北及宜花東有局部短暫雨。周日及下周一赴日本旅遊要留意天氣資訊。

賈新興提到，短期氣候趨勢預測顯示，12月中旬及12月下旬後半至明年1月上旬，宜蘭仍有持續降雨的機會，明年1月上旬前半以正常至略偏涼的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

中央氣象署預報員林定宜說，周六冷氣團南下，水氣轉乾，影響到下周一清晨，預估周日清晨最低溫，中部以北及東北部低溫12度，南部15度；下周一清晨輻射冷卻影響，溫度可能也較低，下周一白天到下周二冷氣團減弱。