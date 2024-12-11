謝宜容涉貪遭聲押禁見　藍委轟洪申翰：前兩天還盲目背書

▲勞動部勞發署北分署前署長謝宜容，今早被帶至新北分署搜索。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉嫌職場霸凌、濫用公款等貪瀆犯行，10日被搜索約談，11日清晨5點複訊後檢方向法院聲請羈押禁見。對此，國民黨立委陳菁徽表示，勞動部長洪申翰前兩天才替謝宜容盲目背書，謝現在就馬上被聲押，完全凸顯勞動部長在法律素養上的不足。

11日凌晨謝宜容移送新北地檢署複訊，檢方清晨5時以貪污治罪條例、圖利等5項罪名，向法院聲請羈押禁見。對於就安基金爭議，洪申翰日前在立法院備詢時回應，勞動部有密切檢討就安基金，同時邀請外部專家給予建議，就安基金監理確實有調整空間。

「謝宜容遭聲押，打臉洪申翰盲目背書」，陳菁徽表示，關於謝宜容濫花就安基金的爭議，洪申翰兩天前來立法院才說，在經費的支出沒法律的問題，因為一切都按照流程在走，最多只是在給人民的觀感不好，應該有行政內部的檢討。

陳菁徽指出，不料，洪申翰剛垮口謝宜容沒違法，現在馬上就被聲押打臉，不僅代表洪申翰盲目背書之外，也凸顯勞動部長在法律素養上的不足。

陳菁徽呼籲，除了謝宜容之外，還有早就因涉貪汙遭列被告的許銘春，千萬別高高舉起，之後再輕輕放下，別以為國人會遺忘，自己後續在立院更會緊迫盯著。

