內蒙偷蛋龍新屬種化石　兩具骨架完整依偎...命名「百年鴛鴦龍」

▲內蒙考古研究發現偷蛋龍新屬種「百年鴛鴦龍」化石。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所、內蒙古自然博物館經3年多的研究，在11月29日對外宣佈，內蒙古又發現一新屬種恐龍「百年鴛鴦龍」，世界恐龍家族再添新丁。據悉，「百年鴛鴦龍」為偷蛋龍類新類群，化石被發現於2021年，是來自1億多年前的白堊紀早期。這兩具恐龍骨架化石完整且緊鄰的個體，故以「鴛鴦」作為屬名。

《北方新報》報導，據介紹，內蒙古自然博物館科研人員2021年在阿拉善左旗毛兒圖——大水溝野外考察點發現了兩具較完整且緊鄰的恐龍骨架化石。在之後3年多的時間里，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、內蒙古自然博物館的科研人員聯合開展了野外調查，經過採集、修復、CT掃描重建、激光掃描等研究，發現兩具恐龍骨架化石來自1億多年前的白堊世早期。

研究顯示，「百年鴛鴦龍」形態學特徵組合有別於已知的偷蛋龍類成員，此前已知的大部分偷蛋龍類皆來自於白堊紀晚期，而「百年」鴛鴦龍也是為了紀念偷蛋龍命名100週年。

大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所郝明澤博士表示，「百年鴛鴦龍」體長不足1公尺，屬於小型獸腳類恐龍，是和鳥類親緣關係比較近的帶羽毛恐龍，「百年鴛鴦龍最突出的特點就是後肢很修長，被認為善於奔跑，但後肢肌肉卻不發達，可能又不太善於奔跑，這樣的特徵組合看似矛盾，卻和現代涉禽鳥類一樣，百年鴛鴦龍具有涉水習性，為我們了解恐龍的生態多樣性提供了新的證據。」

此外，「百年鴛鴦龍」化石中還發現了胃石，證明其像現代鳥類一樣，吞食小石子儲存在消化道中，幫助研磨食物。