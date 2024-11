埃及遊船紅海沉沒！28人獲救17人失蹤

▲一艘遊船在紅海沿岸沉沒後,遊艇和小船停靠在埃及紅海度假勝地赫爾格達的碼頭。(圖/路透)



文/中央社

埃及一艘遊船25日清晨在紅海港口附近沉沒,救援隊已救出28人,仍有17人失蹤。

埃及媒體「金字塔報」(Al Ahram)報導,紅海地區政府首長哈納菲(Amr Hanafi)25日宣布,一艘準備載客出海從事潛水活動的遊船,在馬薩艾藍(Marsa Alam)南部蓋勒布港(Porto Ghalib)附近沉沒。

這艘名為「海洋故事號」(Sea Story)遊船載有31名不同國籍(包含2名美國、1名中國,及西班牙、德國、比利時、英國等歐洲國家)遊客和14名船員,24日從蓋勒布港出發,原訂29日駛至赫加達港(Hurghada)。

哈納菲指出,直升機已獲救28人,且軍艦和軍機持續與海上救援中心協調巡邏,努力尋找仍然失蹤的17人。

哈納菲補充說,遊船於25日凌晨5時30分發出求救訊號後,紅海省控制中心即刻通知海上救援中心,由救援隊直升機和海軍定位事故現場。

哈納菲另稱,事故發生時的天候狀況不穩定。埃及氣象局之前已預測地中海和紅海會出現亂流(turbulence),估計地中海浪高達到4至6公尺,紅海浪高達到3至4公尺,並建議25和26日暫停所有海上活動。

埃及一名旅行社人員Huda稱,此類遊船一般載客限制應為25人。原本自家旅行社也有安排紅海行程,但收到氣象局建議後,臨時通知客人因天候不佳不出海,改至沙漠沖沙、騎駱駝,而避開這場災難。

紅海向來是埃及極受歡迎的潛水目的地,以海底珊瑚礁和海洋生物聞名,是埃及重要的旅遊勝地。

28 people rescued - Huge rescue mission underway after diving boat carrying 31 tourists and 14 crew sinks off Egypt Red Sea coast with 17 people still missinghttps://t.co/v4WiYITv1E pic.twitter.com/XK3LClC0Y4