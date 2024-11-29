史前人類如何捏陶？「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場

▲「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「埔里生活博物館─考古埔里年」年度主題特展「考古埔里-發現埔里的考古遺址」，自即日起至12月14日在埔里藝文中心田園藝廊登場展出；策辦單位埔里鎮公所指出，此次展覽以考古學視角，揭示埔里盆地深藏的豐富歷史文化，帶領參觀者一窺史前人類的生活樣貌，希望喚起對台灣史前文化資產保護的重視。

鎮公所說明，人類學家鳥居龍藏於1900年抵達埔里進行人類學調查，首先發現「大馬璘文化遺址」；前臺北帝大醫學部解剖學金關丈夫、文政學部言語學淺井惠倫等2位教授，以及文政部土俗人類學宮本延人助手，1938年於同地梅花村(今愛蘭梅村社區)的謝添發果園正式進行考古發掘，獲新石器時代先住民的石棺五個、石器數十個，開啟對埔里史前文化的探索之路，至今已累計發現多達四、五十處遺址，出土許多豐富的文物，包括石器、陶器及玉器。

策展人簡史朗表示：「考古遺址埋藏於地下，肉眼難以察覺，因此往往容易被忽視甚至破壞，考古遺址的唯一性與不可回復性，意味著我們必須更加珍惜與保護。」此次展覽更由簡史朗主筆、出版導覽專書，以簡單易懂的語言介紹考古知識，內容涵蓋自然環境與考古研究的關聯性、埔里遺址的分布、各式文物介紹與考古發掘程序說明等，為埔里的考古建立基礎資料，讓一般民眾能輕鬆了解考古知識與認識埔里深厚的史前文化。

鎮公所指出，展期間還將辦理一場「博物館好好玩─拍拍繩紋陶活動」，讓民眾體驗史前人類手捏陶器拍打繩紋的過程，並設計學習單活動，完成後至圖書館借閱兩本書籍，現場即可兌換吉祥物考古造型吊飾與展覽紀念專書；本展由文化部補助、南投縣文化局指導，展期逢週一休館，歡迎有興趣的民眾一同來參觀。