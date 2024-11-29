　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

史前人類如何捏陶？「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場

▲「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「埔里生活博物館─考古埔里年」年度主題特展「考古埔里-發現埔里的考古遺址」，自即日起至12月14日在埔里藝文中心田園藝廊登場展出；策辦單位埔里鎮公所指出，此次展覽以考古學視角，揭示埔里盆地深藏的豐富歷史文化，帶領參觀者一窺史前人類的生活樣貌，希望喚起對台灣史前文化資產保護的重視。

鎮公所說明，人類學家鳥居龍藏於1900年抵達埔里進行人類學調查，首先發現「大馬璘文化遺址」；前臺北帝大醫學部解剖學金關丈夫、文政學部言語學淺井惠倫等2位教授，以及文政部土俗人類學宮本延人助手，1938年於同地梅花村(今愛蘭梅村社區)的謝添發果園正式進行考古發掘，獲新石器時代先住民的石棺五個、石器數十個，開啟對埔里史前文化的探索之路，至今已累計發現多達四、五十處遺址，出土許多豐富的文物，包括石器、陶器及玉器。

▲「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場。（圖／埔里鎮公所提供）

策展人簡史朗表示：「考古遺址埋藏於地下，肉眼難以察覺，因此往往容易被忽視甚至破壞，考古遺址的唯一性與不可回復性，意味著我們必須更加珍惜與保護。」此次展覽更由簡史朗主筆、出版導覽專書，以簡單易懂的語言介紹考古知識，內容涵蓋自然環境與考古研究的關聯性、埔里遺址的分布、各式文物介紹與考古發掘程序說明等，為埔里的考古建立基礎資料，讓一般民眾能輕鬆了解考古知識與認識埔里深厚的史前文化。

▲「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，展期間還將辦理一場「博物館好好玩─拍拍繩紋陶活動」，讓民眾體驗史前人類手捏陶器拍打繩紋的過程，並設計學習單活動，完成後至圖書館借閱兩本書籍，現場即可兌換吉祥物考古造型吊飾與展覽紀念專書；本展由文化部補助、南投縣文化局指導，展期逢週一休館，歡迎有興趣的民眾一同來參觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝
莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆
明晨急凍剩不到10度　下周兩波降溫「最強挑戰冷氣團」
辰己涼介「誇張變裝」　老爸不忍了：太過分
IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換！球迷喊：終於換
蔣智賢未在保留名單！富邦悍將：各方面有退化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

史前人類如何捏陶？「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場

愛心認捐吃饗饗！　黃偉哲攜手饗賓募款助蓮心園

桃園中壢區A20社會住宅開工　推動社宅滿足市民居住需求

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

洗車場學徒變老闆！高雄男研發AI系統　180秒產百支短影音上線

聖揚機構傳遞藝術理念　台中四大展場聯展歐洲建築攝影作品

盜用Line帳號詐騙不斷擴張　人民無助？政府也擋不了？

第7屆雅豐盃公益健走將開跑　結合聖誕氣氛歡慶同樂

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

史前人類如何捏陶？「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場

愛心認捐吃饗饗！　黃偉哲攜手饗賓募款助蓮心園

桃園中壢區A20社會住宅開工　推動社宅滿足市民居住需求

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

洗車場學徒變老闆！高雄男研發AI系統　180秒產百支短影音上線

聖揚機構傳遞藝術理念　台中四大展場聯展歐洲建築攝影作品

盜用Line帳號詐騙不斷擴張　人民無助？政府也擋不了？

第7屆雅豐盃公益健走將開跑　結合聖誕氣氛歡慶同樂

撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗

都更危老仍遭限貸令波擊　業者吐銀行放「高利貸」實情

世青少桌球賽傳捷報！陳忞昕、吳映萱首次合拍U15女雙摘金

營養師曝草莓營養價值　「3步驟清洗」農藥不殘留

最高優惠12萬！福特六和祭出最強年終優惠　Focus最低74.9萬起

查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝　判刑1年半有逃亡之虞

斑馬線驚見「滾」行人！男子花30秒滾過馬路   警方回應了

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

U12台灣小將亞洲盃奪冠 辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

陳柏清返母校中興國中校門人潮擠爆

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

夢幻糖果燈海甜亮統領　唐吉軻德12/5盛大開幕

台南市交通違規科技執法11月底增加20處民眾請注意

南投縣砸4800萬購14輛低碳環保清運車

最高檢察署推「猜猜我是誰？」 防詐反賄劇場

桃園資源循環績優機構　暨海洋認養企業表揚

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園展出

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

獅子會300B3區捐愛心款　助原鄉長者照護健康

更多熱門

相關新聞

2024國際身心障礙者日活動「藝起大聲說，藝術特展」開展

2024國際身心障礙者日活動「藝起大聲說，藝術特展」開展

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心自11月27日起至2024年2月10日於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。

馬丘比丘驚見「遊客狂灑骨灰」

馬丘比丘驚見「遊客狂灑骨灰」

誰會特地去101「看一顆大谷50轟球？」全場吵翻

誰會特地去101「看一顆大谷50轟球？」全場吵翻

埔里透天厝火警！8旬翁嗆傷灼傷送醫

埔里透天厝火警！8旬翁嗆傷灼傷送醫

日本駐台代表片山和之：大谷請來台灣　

日本駐台代表片山和之：大谷請來台灣　

關鍵字：

考古埔里鎮遺址特展

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

快訊／新竹巨城周年慶第2天遇「燒肉店火警」！　現場畫面曝光

U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面