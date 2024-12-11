川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

▲南韓國務總理韓悳洙、國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，並派遣軍隊強闖國會與中選會，導致政局動盪不安。為此，南韓國務總理韓悳洙、執政黨國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會，提出讓尹錫悅退居幕後，改由「雙韓」執掌國政。對此，美國拜登政府質疑此舉是否違憲；而川普方面則質疑，雙韓體制是否能夠持續？

韓東勳8日上午在記者會上表示，在讓尹錫悅退出包括外交在內的所有政務後，執政黨「願意扛起穩定政局責任」，攜手國務總理韓悳洙執掌國政。不過，最大在野黨共同民主黨，卻質疑雙韓體制恐怕又是違憲、違法之舉，因為身為執政黨代表的韓東勳並未經過人民投票，毫無民意基礎。

根據《韓國日報》，多名熟稔韓美關係的外交消息人士昨（10）日指出，自從尹錫悅突然發布戒嚴，其後韓東勳宣布將與韓悳洙建立「雙韓體制」後，引發川普政權交接團隊高度關注，川普團隊旋即接洽華府多座智庫，詢問南韓目前的政治局勢。儘管南韓駐美國大使館仍與川普團隊維持溝通，但雙方似乎未就雙韓體制進行討論。

報導分析，針對南韓執政黨國民力量決定攜手政府（國務總理韓悳洙）共同推出穩定政局的「雙韓體制」，恐怕涉有違憲疑慮，相較美國拜登政府向南韓質疑此舉是否「合法」，川普交接團隊更加關注雙韓體制的可行性，以及究竟能否維持多久的時間。

▲川普交接團隊擔憂南韓「雙韓體制」的可行性，深怕未來南韓隨時會政黨輪替。（圖／達志影像／美聯社）

美國某遊說團體認為，南韓對於美國而言原本是非常優秀的合作夥伴，美韓同盟關係穩定深化發展，然而就因為尹錫悅突然宣布戒嚴，導致南韓政局丕變，破壞川普交接團隊在美韓外交策略上的計畫。

某專精美韓關係的研究員分析，川普交接團隊其實不太希望南韓政局持續陷於不穩固的狀態，深怕明年1月就任後若是與「代表南韓」的雙韓體制展開對話，一旦未來南韓再度透過選舉達成政黨輪替，美韓關係恐將再度出現變數。

報導舉例，自從2016年12月朴槿惠遭到國會表決通過彈劾案、案件送交憲法裁判所（憲法法庭）審理後，儘管時任國務總理黃教安遵守憲法代理總統職務，但每逢國際重要外交場合，總是出現「Korea Passing」（排除韓國）的爭議。

另外，南韓外交部發言人李在雄11日在例行簡報會議時，曾被現場記者提問「究竟目前韓國的外交最終決策者是誰」。對此，李在雄回應，「政府在憲法與法律的框架下執掌國政，未來也會如此。」