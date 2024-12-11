　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

▲▼南韓國務總理韓悳洙、國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會。（圖／達志影像）

▲南韓國務總理韓悳洙、國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，並派遣軍隊強闖國會與中選會，導致政局動盪不安。為此，南韓國務總理韓悳洙、執政黨國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會，提出讓尹錫悅退居幕後，改由「雙韓」執掌國政。對此，美國拜登政府質疑此舉是否違憲；而川普方面則質疑，雙韓體制是否能夠持續？

韓東勳8日上午在記者會上表示，在讓尹錫悅退出包括外交在內的所有政務後，執政黨「願意扛起穩定政局責任」，攜手國務總理韓悳洙執掌國政。不過，最大在野黨共同民主黨，卻質疑雙韓體制恐怕又是違憲、違法之舉，因為身為執政黨代表的韓東勳並未經過人民投票，毫無民意基礎。

根據《韓國日報》，多名熟稔韓美關係的外交消息人士昨（10）日指出，自從尹錫悅突然發布戒嚴，其後韓東勳宣布將與韓悳洙建立「雙韓體制」後，引發川普政權交接團隊高度關注，川普團隊旋即接洽華府多座智庫，詢問南韓目前的政治局勢。儘管南韓駐美國大使館仍與川普團隊維持溝通，但雙方似乎未就雙韓體制進行討論。

報導分析，針對南韓執政黨國民力量決定攜手政府（國務總理韓悳洙）共同推出穩定政局的「雙韓體制」，恐怕涉有違憲疑慮，相較美國拜登政府向南韓質疑此舉是否「合法」，川普交接團隊更加關注雙韓體制的可行性，以及究竟能否維持多久的時間。

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普交接團隊擔憂南韓「雙韓體制」的可行性，深怕未來南韓隨時會政黨輪替。（圖／達志影像／美聯社）

美國某遊說團體認為，南韓對於美國而言原本是非常優秀的合作夥伴，美韓同盟關係穩定深化發展，然而就因為尹錫悅突然宣布戒嚴，導致南韓政局丕變，破壞川普交接團隊在美韓外交策略上的計畫。

某專精美韓關係的研究員分析，川普交接團隊其實不太希望南韓政局持續陷於不穩固的狀態，深怕明年1月就任後若是與「代表南韓」的雙韓體制展開對話，一旦未來南韓再度透過選舉達成政黨輪替，美韓關係恐將再度出現變數。

報導舉例，自從2016年12月朴槿惠遭到國會表決通過彈劾案、案件送交憲法裁判所（憲法法庭）審理後，儘管時任國務總理黃教安遵守憲法代理總統職務，但每逢國際重要外交場合，總是出現「Korea Passing」（排除韓國）的爭議。

另外，南韓外交部發言人李在雄11日在例行簡報會議時，曾被現場記者提問「究竟目前韓國的外交最終決策者是誰」。對此，李在雄回應，「政府在憲法與法律的框架下執掌國政，未來也會如此。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雪隧逼車狂魔找到了！　警出手開罰
台南仁德公園驚見「軍人偽裝+架機槍」　警方回應了
快訊／經典賽資格賽35人大變陣！　陳傑憲唯一重複
LIVE／《木曜4》陳百祥熱戀一隻阿圓　奪8命逃死！家屬：傷
林心如全程送瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬
曾刷新中國奧運史！　30歲徐超車禍亡
高鐵車票大改版！　新款亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海　日本自衛隊戰機急升空

上班第一天強迫參加聚會　18歲女被灌酒「辦公室內遭老闆性侵」

韓媒：尹錫悅遭逮捕可能性升高　恐成南韓首位任內被捕總統

爸爸哄睡覺「手機爆炸起火」燒到9月大男嬰！　焦黑畫面曝

最近才圓夢當上空姐　2女上班途中遭「進站火車衝撞」陳屍鐵軌

快訊／唆使戒嚴！　南韓前防長金龍顯企圖「獄中輕生」

阿塞德身家654億！家族在莫斯科擁20間房　流亡俄國享奢華生活

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海　日本自衛隊戰機急升空

上班第一天強迫參加聚會　18歲女被灌酒「辦公室內遭老闆性侵」

韓媒：尹錫悅遭逮捕可能性升高　恐成南韓首位任內被捕總統

爸爸哄睡覺「手機爆炸起火」燒到9月大男嬰！　焦黑畫面曝

最近才圓夢當上空姐　2女上班途中遭「進站火車衝撞」陳屍鐵軌

快訊／唆使戒嚴！　南韓前防長金龍顯企圖「獄中輕生」

阿塞德身家654億！家族在莫斯科擁20間房　流亡俄國享奢華生活

經典賽資格賽旅外名單13人　雙混血大聯盟球星保持聯繫

13歲少年竟是文盲！　「無中輟紀錄」一直在教室角落玩

大湖草莓季開跑「每台斤500↑」　9家可採果農園一次看

阿姨帶孩上門！炒飯王冠軍「終止愛心餐大逆轉」原因曝光

大方！泰勒絲「時代巡演」分紅64億　司機、木工都有份

明年台股震盪幅度加大　凱基投顧建議，漲捨得賣、跌要敢買

高雄住商大樓「層層都是誘惑」　老司機揭內幕！萬人洗版朝聖

楊博軒年終賽1日2戰！台灣混雙分組超硬　首戰0比2不敵香港強敵

明年春節「離島第2波加班機」12／17開賣　釋出1萬個座位

釋憲後首例！陳彥翔燒死8至親逃死　王鴻薇轟：為實質廢死開第一槍

國際熱門新聞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

即／南韓前防長金龍顯「獄中輕生」

帥哥學霸殺手「名門身世」起底！　曝1意外後性格大變成孤狼

美女主播突爆死訊！得年28歲

台積電ADR挫近4％！美股收黑154點　輝達跌逾2.6％

女中樂透男友喊「我們」的錢！她不分被嗆貪婪　網：認清渣男快分手

即／南韓法院批准逮捕令！前國防部長金龍顯放棄申辯

美父母虐童致死！2歲女童關衣櫥20小時高溫烘烤　屍體旁滿是排泄物

即／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

飛機不會掉下來　機師解答「開飛航模式」真相

泰100男同志性愛毒趴「驚見24歲台男」！

老公外遇！美女醫「掛車門上」河東獅吼

中國對台軍演　專家：不只劍指台灣也恫嚇日韓菲

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

更多熱門

相關新聞

疑中國無人機現蹤台灣外海　日戰機急升空

疑中國無人機現蹤台灣外海　日戰機急升空

日本統合幕僚監部10日公布，當天上午至下午監測到一架疑為中國無人機從東海飛來，通過與那國島與台灣之間的空域進入太平洋後，在先島群島西南方的太平洋上盤旋後向南飛行。

韓媒：尹錫悅被捕可能性升高

韓媒：尹錫悅被捕可能性升高

即／南韓前防長金龍顯「獄中輕生」

即／南韓前防長金龍顯「獄中輕生」

即／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

即／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

川普2.0最重要大使職！　美媒點名「美國在台協會處長」

川普2.0最重要大使職！　美媒點名「美國在台協會處長」

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓尹錫悅戒嚴韓東勳韓悳洙雙韓川普

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

2段飆罵錄音檔曝光　彭愛佳飆罵下屬極盡人格羞辱

更多

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面