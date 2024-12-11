中國在台周邊部署「30年來最大威脅」　美國軍方：與賴清德無關

▲台灣表示，中國在台灣周邊部署了近90艘海軍與海警船隻，是「近30年來最大規模軍演」，但相關說法卻與美國有所出入。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

台灣國防部10日證實，解放軍在未宣布軍演情況下，調動「數字驚人」的機艦散佈在台灣東面及太平洋第一島鏈和第二島鏈之間，形成「近30年來規模最大的軍事行動」，引發國際關注。對此，美國一名匿名的軍方官員11日表示，中國近期在東海和南海的軍事部署雖有增加，但規模與過去的大型軍事演習相似。

據路透社報導，這名美國官員透露，「中華人民共和國最近在台灣周邊的軍事活動雖顯示出一定程度的升級，但其規模與我們在過去幾次大型軍事演習看到的一致」，認為相關行動只是中國過去幾年來擴大軍事勢態的一部分，並未顯示針對性。

然而，這名官員的說法卻與台灣軍方的聲明有所出入，因為台灣一名不具名的安全部門消息人士告訴路透社，中國在台海、東海、南海，以及日本南部島嶼附近，部署了近90艘海軍與海警船隻，而解放軍的船隻也涵蓋北部戰區、東部戰區與南部戰區。

目前，中國官方尚未對其發動的軍事行動作出置評，也未證實解放軍是否在進行演習。長期以來，中國一直將台灣視為其「不可分割的領土」，與此同時台灣強調中華民國是主權國家，不屬於中華人民共和國。

日前，賴清德剛結束太平洋訪問，途經美國夏威夷及關島，而外界原本也預期中國會以大規模軍事演習作為回應。然而，這名美國官員卻不認為解放軍在東海和南海的活動與賴清德的行程有關，表示「這些活動是解放軍持續增強軍事演習的一部分，對地區穩定構成威脅，並存在升級風險。」