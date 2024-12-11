臥室撿到槍！　美2歲男童把玩意外射殺22歲嫩媽

▲22歲女子米娜躺在床上，被2歲兒子開槍射殺。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名22歲女子6日在家命喪槍下，但持槍扣下板機的那個人卻是年僅2歲的親生兒子，因為孩子在臥室內找到一把上膛槍枝把玩。

每日郵報、ABC報導，22歲女子米娜（Jessinya Mina）事發當日就躺在家中床上，但卻被兒子開槍射中上半身。當警方抵達現場的時候，米娜18歲男友桑切斯（Andrew Sanchez）正準備送她去醫院，隨後急救人員趕來把米娜送醫，但最終仍傷重不治。

警方表示，桑切斯與米娜同住，因疏忽把上膛手槍放在臥室內，才發生致命事故。桑切斯並無犯罪前科，因保管槍枝疏忽、危害兒童重罪遭拘留，隨後被保釋。

米娜養育2名孩子，包括2歲兒子與1歲8個月女兒。米娜手足羅德里格斯（Jessica Rodriguez）透露，這是一場原本可避免的悲劇，因為桑切斯的粗心、不負責任、忽視米娜傾向家中不要放槍的希望，米娜已經永遠離開大家，「她是一名年輕媽媽，有2個漂亮的孩子，本該有機會與他們一起過上漫長幸福的生活」。

檢警單位正聯手合作，以釐清要對桑切斯提出哪些指控。米娜家屬已成立GoFundMe募款專頁，籌募喪葬費用。