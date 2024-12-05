拒警攔查狂逃「白色粉末一路丟」　桃園2毒蟲被逮...這下慘了

▲桃園市警局保安大隊昨（4）日晚間在中壢區普忠路巡邏欲攔查一輛白色轎車，但轎車拒檢高速逃逸，沿途丟棄毒品仍被員警圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊員警昨（4）日在中壢區普忠路巡邏欲攔查一輛白色轎車，但轎車見巡邏車靠近拒絕攔查且高速逃逸，警方啟動警笛圍捕，白色轎車沿途丟棄白色不明物品，員警最終仍圍捕到案，查出被丟棄物品係一級毒品海洛因與二級毒品安非他命，員警將許姓駕駛與賴姓乘客2人偵訊後，依毒品危害防制條例與公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局保安大隊昨（4）日晚間在中壢區普忠路巡邏欲攔查一輛白色轎車，但轎車拒檢高速逃逸，員警圍捕壓制許姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園保大指出，保大員警於昨天晚間9時許在中壢區普忠路執行巡邏勤務，發現一輛白色轎車車燈明顯毀損，且警車示意攔查時刻意閃避，員警啟動警笛欲攔查，該輛轎車拒不停車且加速逃逸，員警呼叫線上警力圍捕，白色轎車沿普忠路丟棄不明白色物體，員警仍在普忠路某處加油站前圍捕該車到案，當場壓制46歲駕駛許姓男子、乘客67歲賴姓男子到案。

▲桃園市警局保安大隊昨（4）日晚間在中壢區普忠路巡邏欲攔查一輛白色轎車，員警查獲被沿途丟棄毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出被丟2包白色物體係一級毒品海洛因毒品4.06公克、二級毒品安非他命1.52公克，另在車上起出注射器等證物，偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

保大呼籲，毒品危害民眾身體健康也造成發生各類犯罪主因，所幸員警及時遏止未造成人員傷亡，也證明警方打擊毒品犯罪決心，並還給市民優質生活環境。