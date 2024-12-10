中共軍演「雙城論壇恐停辦？」　陸委會：對各種情況研析中

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日登場，傳出由於解放軍近日在台灣周邊大規模行動，審查有可能不過關。對此，陸委會10日晚間回應，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

外媒報導，解放軍雖未宣布軍演，但近日在台灣周邊的軍事規模已超越「利劍A」及「利劍B」兩次軍演，出動的船艦數量甚至超過90艘。國防部10日上午證實，此次解放軍出動的規模比歷次軍演都大，不只針對台灣嘗試全面封控，也藉由兵力向外延伸，企圖達到區域拒止（外軍）目的。

國防部沒有說明解放軍船艦的確切數量，但坦言「數字的確非常驚人」，且散佈的位置超過了台灣往東，在第一島鏈跟第二島鏈之間，企圖傳達「台海內水化」的訊息。

▼台北市長蔣萬安去年率團赴上海出席雙城論壇。（圖／蔣萬安臉書）



由於台北上海雙城論壇舉行在即，有媒體報導，在解放軍持續在台灣周邊施壓的情況下，雙城論壇的審查可能過不了關，不排除取消。對此，陸委會回應，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

事實上，陸委會5日舉行例行記者會時，就有記者提問，若解放軍展開軍演的話，雙城論壇是否會有變數；當時，陸委會副主委、發言人梁文傑就表示，「溝通交流氣氛好，如果氣氛不好，這樣的交流不會很健康。」

梁文傑也強調，對雙城論壇樂觀其成，希望對方來台灣作客，要和符合做客人的道理，我方也會盡到待客之道，「如同我們的官員如果到大陸去，也會盡到做客人的道理。」

對於解放軍是否正在台灣周邊進行軍演，外媒記者已連兩日在中國大陸的外交部記者會上詢問相關問題，但陸方發言人毛寧皆未正面回應，僅表示，「台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」

▼國防部說明解放軍動態。（圖／記者陶本和攝）