林家正突曬居家抱娃照！家正婦見「腳上綁牽繩」暴動：出不了坑啊

▲世界12強棒球賽奪冠的中華隊選手林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

在世界棒球12強賽中嶄露頭角的「心靈捕手」林家正，Man味十足的外型，讓「林家正太太後援會」人數暴增，還有「家正婦」之稱。不過，林家正今（10日）在社群媒體曬出一張「抱娃照」，儼然化身慈父，甚至還將狗狗的牽繩繫在腳上，一邊顧娃一邊顧狗的畫面讓不少粉絲震驚「多功能男子，能不收藏嗎？」

事實上，林家正目前未婚，與他同樣是旅美好手的鄭宗哲去年在日本向女友求婚成功後，10日曬出在戶政事務所的照片，並寫下「12月9號特別的日子，應該是自己讓這一天變得特別，Winter 跟Irene沒什麼關係，但一樣的是我愛你。」當時林家正以證人身分到場見證，鄭宗哲還特地安撫廣大粉絲「別擔心家政（正）婦還是空的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林家正曬出溫馨抱娃照。（圖／翻攝自IG／lyle_lin_）

不料，林家正今天在IG分享一張抱娃照，只見他穿著白T短褲，坐在沙發上溫柔看向懷中的寶寶；另外，他的腳上還掛著狗狗的牽繩，以防毛小孩亂跑，溫暖形象與球場上霸氣模樣形成極大反差。

畫面被轉發至Threads後，不少粉絲也紛紛驚呼「好想當那個小嬰兒不然狗勾也可以」、「誰跟我一樣，停著限動看了很久捨不得滑開」、「不可以這樣耶，怎麼出不了坑啊」、「真的暴動了怎麼那麼會PO」、「OMG，家正真的是當老公的典範」。至於寶寶究竟是誰的？林家正粉專小編也現身解答「別擔心，Lyle（林家正英文名）沒當爸爸，這是姊姊的小baby」。