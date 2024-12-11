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中華郵政推「TEAM TAIWAN冠軍明信片」　球迷可寫祝福直送國手

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（資料圖／記者李毓康攝）

 記者李姿慧／台北報導

為慶祝中華隊奪得2024年世界12強棒球冠軍，中華郵政已研擬推出紀念郵票、郵摺和明信片，其中明信片樣式也在臉書粉絲團「郵戲人生」流出曝光，中華郵政規劃12月18日起開賣「TEAM TAIWAN 冠軍明信片」，邀民眾一人一張明信片寫下對中華隊祝福，中華郵政將把心意送達隊員手中。

中華隊奪2024年世界12強棒球賽冠軍，創史上最佳成績，為記錄感動瞬間，中華郵政公司也規劃舉辦「明信片xTEAMTAIWAN 活動」，邀請民眾一人一張明信片，寫下對中華隊的祝福、支持與感謝，透過明信片將心意傳遞給每位球隊成員，象徵全民一心挺台灣。

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明信片樣式也在臉書粉絲團「郵戲人生」流出曝光，明信片封面為中華隊奪冠金色彩帶灑下的感動瞬間，中華郵政規劃12月18日起於各地郵局銷售「TEAM TAIWAN 冠軍明信片」，民眾在12月18日到24日活動期間，寫下對世界12強棒球賽冠軍中華隊成員的祝福、支持與感謝，並留下姓名、電話和通訊地址，加貼郵票後寄至「1009000台北北門郵局第100號信箱箱 明信片XTEAM TAIWAN 活動小姐收」，明信片將可轉送至中華隊成員手中留作紀念。

參加寄送明信片活動，將可抽獎，最大獎可獲得114年1月22日紀念郵票發行典禮現場與球星零距離合影之機會，以及「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」1份。

根據中華郵政規劃，除12月18日先推出「TEAM TAIWAN 冠軍明信片」外，12月底也將發行「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」，明年1月22日再發行「TEAM TAIWAN 冠軍郵票」。

對此，中華郵政公司證實，網路外流內容為初步規劃，相關細節與中職確認後將正式對外公布。

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