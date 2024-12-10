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下令破門強闖國會！尹錫悅兩度致電「要求逮捕議員」　逼軍隊硬來

▲▼陸軍特戰司令官郭種根、707特殊任務團團長金賢泰10日向國會議員朴範界吐露實情。（圖／翻攝自朴範界臉書）

▲陸軍特戰司令官郭種根、707特殊任務團團長金賢泰10日向國會議員朴範界吐露實情。（圖／翻攝自朴範界臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，下令軍隊封鎖國會、前往中選會。對此，陸軍特戰司令官郭種根今（10）日接受國會質詢時透露，戒嚴當晚曾接到尹錫悅撥來的電話，要求「破門而入」、「將國會議員拉下來」，尹錫悅還一度撥打電話釐清軍隊當時的所在位置。

根據《韓聯社》，郭種根10日前往國會接受國防委員會質詢時親口透露，「（尹錫悅）總統先生用防竊聽電話直接致電給我。當時因為議場的議決人數尚未到達門檻，因此他向我下達指令，要求部隊『趕快破門而入』、『將議場裡面的國會議員全數拉下』。」

郭種根表示，「當時我聽完指示事項以後，煩惱著到底該如何執行。所以我和現場的指揮官們討論，究竟是要發射空包彈，或是讓國會議場停電，阻止（國會議員發議）。現場指揮官明確地阻止我，對我說『這是不可行、是被限制的』，我也認為指揮官做出了正確的判斷。」

▲▼南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長金賢泰9日出面道歉。（圖／達志影像）

▲南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長金賢泰9日出面道歉。（圖／達志影像）

南韓陸軍特戰司令部707特殊任務團團長金賢泰（音譯）也跟著出席接受國會質詢，他補充道，「我（對司令官）表示，若再繼續採取冒險行動，恐怕相當危險。於是司令官表示，『我知道了，那就別做吧』。」

郭種根回憶，就算他決定履行總統尹錫悅所下達的命令，最後恐將讓那些一同出作戰任務的士兵淪為「犯法者」，且強行破門、破窗闖入國會，恐將造成更多人員受傷，因此他認為上級的命令是錯誤的。

據悉，郭種根曾於6日透露，戒嚴當天他曾接到一次來自尹錫悅的電話，對方在通話時詢問部隊的抵達位置。當時郭種根回道，「目前正前往國會」。不過，郭種根10日上午在國會時卻應坦言，其實尹錫悅當晚曾2度致電給他，而另一次的時間點大約在4日凌晨0時30至40分。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲南韓軍隊強闖國會。（圖／路透）

另外，郭種根也向共同民主黨籍國會議員朴範界（前法務部長）爆料，包含他在內等軍方相關涉案人士，其實早在本月1日就已經知道，尹錫悅政府即將發布戒嚴。

郭種根表示，1日當天他所接獲的任務指令內容，包括必須進入國會、選舉管理委員會（3處）、共同民主黨黨部、民調機構「花」等6處地點，由時任國防部長金龍顯透過有線防盜電話下達指令。

另外，現場有國會議員問道，尹錫悅在戒嚴當天有無提到槍、開槍（開砲）、空包彈、裝甲車等單字？郭種根回應，「我記得並沒有」；至於一起出席的首都防衛司令官李鎮雨則回應，「我不記得了」。

►韓戒嚴「籌備過程」曝！派軍隊夜襲中選會　逮捕政治人物拘禁防空洞

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