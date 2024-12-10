韓戒嚴「籌備過程」曝！派軍隊夜襲中選會　逮捕政治人物拘禁防空洞

▲南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間緊急發布戒嚴，還派軍隊強闖國會與中選會。如今，相關軍方重要人士也陸續在國會接受質詢，還原戒嚴當天前後的事實輪廓，顯示尹錫悅政府戒嚴前經過縝密策劃，包括以北韓（朝鮮）挑釁為由要求部隊待命，以及調動軍隊前往京畿道果川市，而陸軍參謀總長當天下午更密會時任國防部長金龍顯。

＊防諜司令部參謀長李庚敏：被要求各處室長待命

根據《韓聯社》，南韓國軍防諜司令部、國軍情報司令部、陸軍等重要人士今（10）日前往國會，接受國會國防委員會提問。其中，防諜司令部參謀長李庚敏（音譯）透露，防諜司令官呂寅兄曾於本月1日以「北韓將發動挑釁」為由，向部隊主要幹部要求待命。由於呂寅兄的職務已被停止，因此目前由李庚敏代理呂的職務。

共同民主黨籍國會議員安圭伯問道，「12月1日呂寅兄司令官結束休假回來後，是否以『發現北韓發動挑釁的徵兆』為理由，要求上校級的室長們在通訊上待命？」；對此，李庚敏坦言，「是」。

李庚敏補充，「在宣布戒嚴的當天（3日）上午，我接獲來自呂寅兄司令官的指示，要求各處室長不得飲酒、且必須保持通訊暢通（待命），理由是北韓空飄穢物與垃圾氣球的狀況相當嚴重。」

▲北韓從11月底以後，便未再向南韓空飄垃圾氣球。（圖／路透）

報導分析，北韓從11月28、29日以後，便未曾再向南韓空飄穢物與垃圾氣球，且規模相當於「試射彈道飛彈」的軍事挑釁行動，距離現今最近的一次是在11月5日。也就是說，直到南韓尹錫悅發布戒嚴的前後數天，北韓其實沒有較為異常的軍事動向。

外界質疑，呂寅兄同樣曾就讀沖岩高中，是尹錫悅的學弟，也因此呂寅兄是否早從戒嚴發布前，就從尹錫悅或金龍顯接收相關指令。

＊情報司令官文相浩：被要求帶兵前往中選會

在3日戒嚴當天晚間，國軍司令部曾派遣部隊前往位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會。現場監視器影像顯示，部隊人員曾在中選會電算設施前拍照。對此，率領國軍情報司令部兵力前往中選會的情報司令官文相浩（音譯），便向國會坦承，曾接收到來自金龍顯的指示。

文相浩透露，金龍顯曾經指示，派遣10名高階軍官級的要員前往中選會。

文相浩補充，「3日上午10至11時，金龍顯部長曾經下達指令，稱該週可能會賦予夜間重要任務，因此必須編列1組人員待命。結果我再度接獲指令，稱其實當天晚上就會給予重要任務，內容要求必須在21時（晚間9時）前往京畿道果川市的政府廳舍附近待命，包括前往中選會確認電算室的位置，並在另組人員前來時完成任務交接。」

▲▼由防諜司令部隊員所組成的戒嚴軍，3日晚間曾前往南韓中選會拍攝伺服器，現場監視器捕捉一舉一動。（圖／大韓民國國會行政安全委員會）

＊陸軍參謀總長朴安洙：和國防部長金龍顯會晤

另外，擔任戒嚴司令官的陸軍參謀總長朴安洙，儘管其上班地點為位於忠清南道雞龍市的雞龍臺陸軍本部。然而，3日當天下午4時，朴安洙卻在首爾與金龍顯討論「重要事項」，晚間在靠近國防部大樓的陸軍會館首爾辦公室，與陸軍總長秘書室人員共用便當。

朴安洙解釋3日晚間在首爾吃晚餐的原因，「（3日下午4時向金龍顯）報告完重要事項後，（金龍顯部長）要求我必須於晚間9時40分前往部長等候室待命，所以我才沒有立刻南下返回雞龍臺。」

＊防諜司令部搜查團長金大宇：透露安排拘禁場所

另外，尹錫悅政府在戒嚴當晚，要求軍方逮捕朝野主要政治人物。對此，防諜司令部搜查團長金大宇（音譯）10日在國會接受國防委員會質詢時，坦承3日當晚曾接獲來自防諜司令官呂寅兄的指令，要求將逮捕到的政治人物拘禁在B1防空洞。

B1防空洞由南韓陸軍首都防衛司令部管轄，當戰爭或衝突發生時，必須指揮南韓軍隊調度，是軍事上極為核心的重要設施。

▲南韓陸軍參謀總長朴安洙10日接受國會質詢，3日當晚他曾擔任戒嚴司令官。（圖／達志影像／newscom）

據悉，國家情報院第1次長洪壯源爆料，3日戒嚴令發布當天，呂寅兄曾經給自己一份逮捕名單，要求必須確認主要政治人物的所在位置。

逮捕名單，包括執政黨國民力量黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明、祖國革新黨黨代表曹國、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大、共同民主黨首席最高委員金民錫、國會法制司法委員長鄭清來、前大法院長金命洙、前大法官權純一、立場傾在野黨的媒體人金於俊。