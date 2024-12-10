執政黨國會杯葛「罷免尹錫悅」！　韓民眾怒砸雞蛋、寄送喪禮花環

▲國民力量位於大邱的黨部，收到滿滿的喪禮花圈，上頭寫著「彈劾尹錫悅」、「內亂共犯」、「國民的累贅」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間緊急發布戒嚴，並派軍隊強闖國會與中選會。事後，國會於7日針對「尹錫悅彈劾訴追案」進行表決，然而卻因執政黨國民力量杯葛離場，最終導致彈劾案未能通過。對此，憤怒的民眾紛紛向國民力量的議員寄送喪禮用的花圈，並向各地的黨部與服務處投擲雞蛋抗議。

自從爆發「戒嚴之亂」後，共同民主黨等在野勢力在國會發起尹錫悅彈劾案。對此，國民力量黨代表韓東勳表示，為了維持國政穩定，將傾全黨之力杯葛議案；不過，自從知道自己也是尹錫悅逮捕名單所羅列的政治人物後，便又一度改口，稱必須讓尹錫悅儘快下台。

미금역 앞 근조화환

지금 국짐 김은혜 사무실 앞사거리에서 시위중이에여 pic.twitter.com/2TsudrGUcO — 김용파 (@yoggpa) December 10, 2024

根據《韓聯社》，南韓國會7日下午針對金建希特檢法、尹錫悅彈劾案進行表決，然而國民力量絕大多數的國會議員，在投完金建希特檢法的票後，便陸續離開議場，只剩下安哲秀、金睿智，以及最後回場投票的金相旭，由於出席投票人數未能達到200人門檻，因此在經過4個多小時後，國會議長禹元植只好被迫敲下議槌，宣布彈劾案遭到否決。

自從國會彈劾尹錫悅失敗後，國民力量的所屬國會議員金宰燮（首爾市道峰甲選區）便於8日發現，自家大門口前居然被人放了一把美工刀，以及呼籲彈劾尹錫悅的標語。

金宰燮也發現，他位於選區的服務處，居然於9日收到用於喪禮或告別式的花圈，上頭寫著「內亂共犯」。同時，憤怒的民眾項辦公室扔擲雞蛋與麵粉。

조정훈의원 사무실 앞.

근조화환3개로 늘어남.

마트노동자들 기자회견 pic.twitter.com/dsY9ExYZA1 — 코코킴 (@cocococo20c) December 10, 2024

同樣是國民力量國會議員的申東煜（首爾市瑞草乙選區）也透露，他位於選區的服務處，被一名宣稱就讀首爾大學的民眾貼上大字報，內容寫道，「您7日在國會所展現的姿態，等於是向國民宣戰！懇請切勿忽視國民的要求。」

至於另名同樣來自國民力量的國會議員趙廷訓（首爾市麻浦甲選區）也表示，位於選區的服務處，同樣也遭民眾扔擲雞蛋，且寄來的喪禮花圈則寫道，「趕快滾離麻浦」。