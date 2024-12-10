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Google 202410大搜尋關鍵字公開　「這歌手」擠下張惠妹成娛樂類榜二

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 2024「十大搜尋關鍵字」 10日公佈，在台灣以天災、奧運、棒球及政治等成為熱門話題，而在娛樂方面剛攻蛋完的周杰倫成為熱門話題，而「IU」則成為第二名的得主；售票系統「拓元」也因演唱會熱度夯連帶受到瘋狂搜尋。

▼「周杰倫」成為生活娛樂類搜尋竄升最快的關鍵字。（圖／杰威爾提供）

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day3，嘉賓江蕙。（圖／杰威爾提供）

觀察 2024 年十大快速竄升關鍵字，Google發現大家依然關心天災、政治、投資理財、運動賽事等議題。其中，「地震」和「颱風」位居關鍵字榜首和第二名，顯示今年地震規模大、餘震多，颱風災情也更嚴重，促使大家更想瞭解這些事件對生活的影響。政治方面，2024 年適逢台灣與美國總統大選，加上政治人物的相關調查持續演進，「柯文哲」與「美國總統大選」也因此登上關鍵字前五名。 此外，台灣股市在今年創下歷史新高，加上民眾受到高股息的吸引，使得 ETF 產品關鍵字也榜上有名。

在生活娛樂方面，演唱會售票平台「拓元」的搜尋激增，反映台灣民眾對演唱會的熱情，尤其周杰倫、張惠妹等天王天后登上全新的舞台更掀起搶票熱潮；台灣電影《周處除三害》獨特的歷史典故和創新敘事手法，在海外也創下票房佳績，成為快速竄升第一名的台灣電影。同時，體育賽事也備受關注，例如在巴黎奧運中，30 名台灣選手為台灣帶回 7 面獎牌，以及台灣棒球睽違多年在國際賽事封王，都引發熱烈討論，反映台灣民眾多元的休閒活動和關注焦點。

▲▼ Google快速竄升排行榜 。（圖／Google提供）

台灣運動員在賽場上的好成績固然令人振奮，但更吸引大家的，是他們在運動生涯背後展現的堅毅精神與個人特質。例如「林郁婷」不畏資格爭議、勇敢做自己的態度；「李洋」、「王齊麟」在球場上展現絕佳默契與深厚情誼；「郭婞淳」笑看勝敗，不斷追求突破的運動家精神；「周天成」和「陳念琴」戰勝疾病，重返賽場力拼的毅力和正能量；「楊勇緯」在柔道場上保持初心的態度；以及「莊智淵」20多年來對桌球的堅持與傳承。這些運動員的故事，讓大眾看見了他們在光環背後的付出與堅持，也讓整個社會更加支持體育的發展，並懂得體恤運動員的處境。

棒球是台灣民眾熱愛的運動之一，今年在大巨蛋開幕、世界棒球 12 強賽台灣奪冠、熱門啦啦隊應援曲等話題的推波助瀾下，台灣棒球選手的搜尋熱度攀升。其中，球員的生涯動態備受關注，「周思齊」和「潘威倫」的退休，讓球迷們透過搜尋重溫他們的經典戰役與輝煌成就。此外，世界棒球12強賽的冠軍隊員「陳傑憲」、「林家正」、「林昱珉」與「曾頌恩」，憑藉在賽事中的精彩表現、勵志的個人特質與故事，成為全台民眾熱議的焦點。值得一提的是，前棒球選手「陳致遠」也登上熱搜榜，顯示球迷在慶祝台灣棒球里程碑的同時，也渴望深入瞭解台灣棒球崎嶇的發展史，而 Google 搜尋幫助大家快速掌握事件的始末，串聯起不同世代球迷的記憶。

▲▼ Google快速竄升排行榜 。（圖／Google提供）

▲▼ Google快速竄升排行榜 。（圖／Google提供）

今年快速竄升排名前十部的戲劇來自台、中、韓各地，顯示台灣民眾對影視作品的喜好相當多元。其中，台劇表現亮眼，共有四部作品入榜，包括：呈現愛情、婚姻、職場真實面貌的《不夠善良的我們》；側寫演藝圈生態的《影后》；探討不同世代面對情感和慾望的《愛愛內含光》；以及延續賣座電影熱度的影集《正港分局》。值得一提的是，今年台灣電影也引起廣泛討論，其中以《周處除三害》最受矚目。這部改編自真實事件、重新演繹歷史典故的電影，憑海外票房創新高引發熱議，一舉成為年度搜尋快速竄升的台灣電影第一名。

2024 年台灣 Google 快速竄升「戲劇」搜尋排行榜，前十名依序為淚之女王、墨雨雲間、不夠善良的我們、影后、玫瑰的故事、愛愛內含光、你比星光美麗、背著善宰跑、正港分局、來自地獄的法官。2024 年台灣 Google 快速竄升「台灣電影」搜尋排行榜，前十名依序為周處除三害、角頭-大橋頭、惡女、青春18X2、鬼才之道、破浪男女、夏日的檸檬草、請問還有哪裡需要加強、還錢、查無此心，涵蓋了動作片、喜劇片、恐怖片等多元類型。
 

▲▼ Google快速竄升排行榜 。（圖／Google提供）

2024 年台灣 Google 快速竄升「演唱會」搜尋排行榜，前十名依序為周杰倫、IU、張學友、劉德華、張惠妹、(G)I-DLE、宇多田光、Bruno Mars、aespa、2NE1，顯示 K-POP 團體和西洋歌手在台灣的超高人氣。2024 年台灣 Google 快速竄升「海外機票目的地」搜尋排行榜，前十名依序為富國島、哈爾濱、熊本、布達佩斯、蘇美島、釜山、高知、沖繩、烏魯木齊、曼谷，涵蓋了亞洲及歐洲的熱門旅遊景點。

許多人碰到看不懂的字詞，都會到 Google 搜尋找答案；今年快速竄升的「意思」關鍵字，涵蓋網路新興用語、娛樂文化內容和政治意涵詞彙，顯示台灣人理解跨文化、跨世代議題的需求。例如，「M3」以中英夾雜的發音，聲似快速唸出「You know what I'm saying?」，用來確認對方是否理解自己的意思；源自歐洲民俗文化的半人生物「哥布林」，則被用來戲謔或自嘲，形容外貌不符合主流審美標準，或是不擅社交、缺乏自信的人，有時也會被連結到身高較矮的男性。

▲▼ Google快速竄升排行榜 。（圖／Google提供）

▲▼ Google快速竄升排行榜 。（圖／Google提供）

娛樂文化相關的關鍵字則有「APT」，源自韓國的社交遊戲「APT」，是一種多人參與、疊手互動的酒桌遊戲，也是今年韓國女歌手 Rosé 與 Bruno Mars 合作的熱門歌曲，還有被改編成電影的歷史典故「周處除三害」。此外，一些具有政治和司法意涵的詞彙也登上熱搜榜，例如「亡國感」的諧音替換語「芒果乾」；泛指民眾黨支持者的「小草」；不服法院裁定而尋求變更的「抗告」；法院認為嫌犯不需要繳交保證金或被羈押的「無保請回」等，反映台灣民眾對政治和社會議題的關注。而因為「以巴衝突」引發的「All Eyes on Rafah」關鍵字搜尋，也顯示台灣民眾對國際議題的關心。

對此，Google表示， 2024 年搜尋排行榜是依照 2024 年期間搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年 12 月至今年 11 月底；今年的全球 Google 年度搜尋排行榜也將於今 (11) 日台灣時間下午四點公佈。

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