點玉石投資廣告她信了「衝郵局匯5萬」　屏東警保婦血汗錢

▲屏東察分局萬丹分駐所副所長施秋茂及警員陳冠名成功阻止王婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

萬丹鄉王姓婦人從臉書廣告認識一名自稱玉石投資者，被推銷投資，到郵局欲匯款5萬元到對方指定帳戶，行員發現有異報警，屏東警分局員警趕到，拆穿對方騙局，成功阻詐。

屏東察分局萬丹分駐所副所長施秋茂及警員陳冠名日前接獲萬丹郵局報案稱民眾帳戶異常，經行員關心提問時神情閃爍，疑似遭詐騙。

員警立即到場了解，得知55歲王姓婦人在臉書上看到玉石買賣的廣告，點選廣告進入後，認識一名自稱是玉石投資者被推銷購買玉石，作為投資或自用，她聽信其說詞後前往郵局匯款新臺幣5萬多元。

員警告知她此為常見的投資詐騙手法，並提供警政署打詐儀表板網站的案例，她始驚覺遭詐，順利阻止其匯款。事後她再三感謝員警全力勸阻得免除財物損失。

分局長蔡培元表示，感謝萬丹郵局行員機警發覺異常，並積極通報轄區派出所，達成警方與金融機構間的互助合作，才得以避免民眾被騙。並提醒，警政署建立打詐儀表板網站提供各縣市詐欺案件受理數、財損統計，並分析最新詐騙案例，如話術解析、詐騙公式拆解圖示及語音導讀功能，民眾可自行檢視是否遭遇詐騙疑慮，幫助民眾增強防詐意識。