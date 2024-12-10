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葉瑋庭外籍老公補習班傳倒閉　教育局出手：要求妥善處理退費

▲▼葉瑋庭一家人。（圖／葉瑋庭提供）

▲葉瑋庭外籍老公開設的美語補習班驚傳倒閉。（圖／葉瑋庭提供）

記者楊惠琪／台北報導

歌手葉瑋庭的外籍老公Russ在台北市開設的兒童美語補習班驚傳倒閉，讓29名預繳240萬元的家長聲討無門，儘管葉瑋庭在臉書發文強調會負起該負的責任，但仍止不住家長怒火：「才繳費5天就倒閉」。北市教育局今（10）日回應，已派員到補習班瞭解，要求業者啟動履約保證，並妥善處理學員後續退費事宜。

北市教育局表示，12月5日接獲多位家長來電反映，私立樂愛學習文理短期補習班（即iLearn_愛學習）通知將於隔日起歇業，因該補習班疑似有預收學員費用無法退還、無預警歇業等損及消費者權益情事，當天即派員到場瞭解。

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教育局指出，經到場瞭解後，已要求業者現場提供學員名冊、履約保證保險保單等相關資料，也要求業者應積極處理消費者疑慮，與該班履約保證保險公司聯繫取得協助，並隨時與教育局回報處理進度。

教育局說明，根據補習班12月6日回報指出，已取得資金來源，預計將持續營運至本學期結束，下學期預收費用部分，已與保險公司聯繫，將協助啟動履約保證機制辦理退費，教育局將持續積極掌握該班營運狀況，並嚴正要求該班應妥善處理學員後續退費事宜。

教育局提醒，若消費者認為消費權益受損，或欲申請本學期費用退費，可逕透過「行政院消費者保護會線上申訴系統」提起消費爭議申訴。

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