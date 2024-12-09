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剛繳費5天補習班傳倒閉！29名家長討240萬元　葉瑋庭替夫回應了

▲葉瑋庭。（圖／翻攝自葉瑋庭臉書）

▲葉瑋庭。（圖／翻攝自葉瑋庭臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

葉瑋庭自《超級星光大道2》發跡，2017年與外籍老公Russ結婚，　陸續生下兩名孩子。然而，Russ開設的兒童美語補習班驚傳倒閉，讓29名預繳240萬元的家長聲討無門。對此，葉瑋庭也在臉書發文回應，「我們會負起該負的責任，請大家不要擔心，謝謝！」

葉瑋庭9日在臉書發文表示，近兩年補習班資金短缺，又於疫情間仍給予員工全額薪資，只希望以經營者的身分一起熬過難關。然而，補習班招生不順，學生名額突驟減一半，導致資金短缺，目前已經沒有資金繼續虧損，所以無法再經營。

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葉瑋庭說，她們目前已向老師、員工告知，補習班將經營至本學期末，也承諾學生與家長，為顧及學生的學習權益，會完成本學期教學課程，已預繳的學費也會退還給家長。

葉瑋庭表示，她們已向員工與老師承諾，會妥善處理遣散費，絕非蓄意惡意倒閉，「我們會負起該負的責任，請大家不要擔心。謝謝」。

▲▼葉瑋庭一家人。（圖／葉瑋庭提供）

▲葉瑋庭與外籍老公Russ。（圖／葉瑋庭提供）

許多家長看完紛紛留言，「請回答已預收29位學生共計240萬的學費如何退款，這些都是家長的血汗錢，現階段已知已無現金可以還款，請問受害家長該如何拿回款項」、「請問預繳的學費什麼時候歸還給我們？我無法理解我才繳完5天您說要結束營業！若是您沒有要營業那為什麼要跟我們收錢？我們也需要這一筆錢去交下一個安親班呀」、「一學期將近10萬，這樣還會資金短缺？而且這件事放在這討論蠻妙的」、「請不要刻意不提及家長11月及12月預繳的240萬學費，若有心解決，請即刻歸還，我們大多數是上班族，你們的困難請自己找親友幫忙，不是欺騙家長的信任」。

也有人說，「其實我不知道妳是否知道，雖然遇到疫情兩年多的時間，但我們家長們都是有繳學費的喔！妳先生可有向妳據實以告？疫情期間他都有收齊所有學生的學費，反倒是我們孩子們都是上線上課程。據老師們說疫情的學費可是一文不少喔！也請妳多多了解先生近兩年收到的所有 學費的去處，怕他沒知細於妳」。

針對家長們的怨言，葉瑋庭也說「我們整個早上到現在都坐在補習班等家長來，沒有逃避，有問題請來補習班，我們當面處理，謝謝」。

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