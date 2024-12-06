板橋某國中11天連爆2墜樓！女學生四肢骨折搶救中　教育局回應了

▲板橋某國中女學生墜樓，四肢骨折搶救中。（圖／ETtoday資料照）

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市板橋區某國中6日下午4時05分，發生一起墜樓事件！一名13歲國二女學生因不明原因從校內約5層樓高度墜落，頭部受創、四肢骨折陷入昏迷，校方見狀趕緊報警，警消趕抵現場，將女學生送往亞東醫院搶救。而該校在11天內接連發生2起墜樓事件，稍早新北市教育局針對此事件回應了。

新北教育局提出3點說明如下：

一、板橋區某國中今日下午4點左右發生學生墜樓意外，校方第一時間立即通報處理送醫急救並通知家屬，目前學生在醫院接受密集觀察治療，教育局與校長及行政教師團隊陪同關懷家長協助處理各項事宜。

二、經向校方了解，該生為八年級學生，非輔導個案，平常在學校學習及表現正常，同學表示察覺該生近期情緒低落，意外墜樓原因尚待釐清，該生與上週墜樓的學生並不認識，且事件發生的地點亦不相同，兩起事件之間並無直接關聯。教育局十分重視已責成學校盡速釐清調查，立即啟動輔導機制，針對該班同學迅速展開心理支持輔導工作與生命教育，呼籲各界勿加諸過多揣測，以免不實訊息傳播對家屬及親師生安定與情緒造成影響。

三、有關學校近期連續發生2起意外事件，教育局已組成專案小組，下周一邀集專家及輔導諮詢中心立即入校盤點校園安全整體狀況，並增加校園巡堂頻率，同時與全體教職員說明關懷及辨識學生心情的輔導措施，確保師生情緒穩定，維護校園安全。

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