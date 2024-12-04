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小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」風向大逆轉

▲忠信國小。（圖／記者許權毅攝）

▲台中西區某國小傳學生拿球棒打老師的事件。（圖／記者許權毅攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市某國小一名小六生持樂樂球棒打老師，事後態度不佳讓老師憤而報警，最終遭員警帶走。事件延燒多日，國小生的家長不斷透過議員發聲，但老師卻遲遲未出面。同校工作的老師看不下去，出面還原事情的經過，透露家長先投訴教育局、跟校長告狀、申請校事會議、去地檢署投訴，最後才找議員陳情，讓當事老師有苦說不出

一名自稱同校老師的網友在Dcard發文，為此案中的老師抱屈並還原過程。他表示，老師3月26日帶孩子上體育課，其中小六生因有情緒障礙，看到同學間分組時間過長，便開始生氣飆罵，還嗆老師「你處理個什麼東西啊，浪費我時間」，聽到老師生氣說「注意你的態度」後又罵了三字經後離開。

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小六生自己拿了一組球具到跑道上練習打擊，直到將手上的10顆球打完後，因不想去撿球而要求老師把腳下的2顆給他，卻遭老師以其他學生也要用球而拒絕。

聽到老師拒絕並要求他去撿球後，立刻大怒並用球棒用力打老師的左大腿，而老師被攻擊後也迅速繞到學生後方擒抱，並將學生以背後環抱的方式抬到輔導室，交給輔導主任及專輔處理，並立即告知學務主任。然而，該名學生直到下午4點都沒有道歉，因此老師主動通報校安，並在下班後去醫院驗傷。

隔天，學生在教務主任的勸說下去跟老師道歉，然而學生卻怒吼「那你也抱傷我」等，讓老師氣得說「你知道你這樣的行為依照法令我是可以報警的嗎？」雙方情緒高漲，最後老師直接報警，員警也在10分鐘後到校。

同校老師表示，小六生看到員警後立刻態度轉變，馬上跟老師道歉；老師也跟員警說學生知錯就好，希望事情到此為止，也不想提告，但警察認為有通報校安，就需要照程序走，因此將兩人帶回警局做筆錄。

老師做完筆錄後，跟員警說想在外面等待學生，被告知已經通知家長，因此可以先坐警車回學校，「家長當時也自認孩子行為不當，也沒有任何動作，雙方都以為事情已然結束。」

直到5月中，老師與學生突然接到少年法庭的出庭傳單。學生家長崩潰又憤怒，立刻投訴教育局，並跟校長爆發口語衝突，要求對方懲處老師。

6月21日開庭時，學生先指控老師激怒並壓制他，但在老師詳細地交代始末後，學生也自認理虧而當庭道歉。最終裁定書指出，學生承認用樂樂球棒打老師大腿的事實，但老師不提告、學生當庭道歉，因此於6月28日裁定不付審理。

同校老師表示，沒想到案件一過不服抗告日期，家長7月馬上投訴教育局，並親自來校申請校事會議，還將過程加油添醋，揚言要提告，而被告的教師竟然需要準備證物及證據為自己辯護。

所幸有多名教師目擊老師並未壓制學生，且有兩名已畢業的該班學生出面幫老師作證，讓老師在校事會議上澄清家長的不實指控。原以此事已結束，沒想到家長又跑去地檢署投訴，接著找議員上議會抨擊等，還不讓校長及當事老師說明。

同校老師感嘆，老師聽到消息後非常沮喪，認為他有苦難言，還好現在有律師給予法律分析，知道自己是站得住腳，也希望身邊的人不要被誤導。

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