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北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

▲▼台北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市教育局證實，某國中傳出持刀威脅的衝突事件。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

一名家長昨在社團爆料，指台北市某國中一名女學生持刀片威脅同學，校方卻消極處理，只能發文表示「我的孩子我自己救」。北市教育局今天表示，該生上月與同學發生口角，因攜帶美工刀，學務人員介入後保管美工刀，並無人受傷，校方立即聯繫家長並進行校安通報，本案已啟動調查機制，將會同學校提供具體輔導措施及導入特教資源。

北市一名家長昨天深夜在臉書社團「爆料公社」、「小一聯盟」等處接連發文表示，北市大安區某國中有一名女學生拿刀片威脅同學，該女已經和其他孩子發生很多次衝突，校方卻消極處理。她感嘆連報案也沒用，「我的孩子我要自己救」，也請外界體諒一個媽媽的心情，她更點名校長，「今天又發生衝突，請問校長您要有憾事發生才要主動和家長約談嗎？」

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台北市教育局表示，對於某國中學生校園偏差行為案，經過教育局調查，該校生在11月15日與同班同學間發生口角，學生因攜帶美工刀與同學發生衝突，同學立即通報學務處人員到班介入制止並保管美工刀，所幸無人受傷。學校即聯繫家長並進行校安通報。

教育局強調，嚴肅面對校園內發生學生衝突事件，針對本案已經啟動相關調查機制，將會同學校提供具體的輔導措施及導入特教資源。另針對家長提及學生攜帶危險物品到校，已請學校依據「教育部校園安全手冊」相關程序及校內「教師輔導與管教學生規定」辦理，全力維護校園安全。

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