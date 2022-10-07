不受俄烏戰爭新冠衝擊還得闖3關　盧秀燕表揚19家金手獎廠商

▲▼台中市有19家中小企業不受俄烏戰爭、新冠衝擊，奪得金手獎，盧秀燕表揚感謝對台中市的貢獻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

第21屆台中市金手獎名單出爐，市長盧秀燕下午表揚19家得獎廠商時表示，能夠在俄烏戰爭、新冠疫情衝擊下脫穎而出，而且還要通過連續2年稅前稅後獲利、書面審查、現地勘查等3道關卡，才能拿獎，相當不容易，她特別感謝廠商們和市府「堅疫同行」，讓台中市在商業登記家數、商業實收資本額成長數2項指標，蟬聯9季全國第一，企業投資台中更突破2兆，讓台中經濟發展愈來愈好。

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盧秀燕表示，中小企業對台中的經濟發展貢獻很大，為了表達對業者的鼓勵和肯定，市政府在21年前就籌辦金手獎，這是全國唯一由地方政府自己辦的經濟類獎項，21年來已累積表揚371家績優廠商。

今年有50家參賽，19家獲獎，盧秀燕強調，要得獎並不容易，尤其今年又碰上國際局勢嚴峻變化，新冠疫情衝擊，能賺錢已屬不易，還得通過3道關卡，評選非常嚴格，所以能夠得獎，都是台中最優質的企業。

19家得獎廠商包括東正鐵工廠、惠傑工業、歐群科技、勝源機械、歆錡科技、玟揚精密、豪震科技、巨簦企業、竣淵科技、立承精密、江岱電機行、瑞麗刀剪公司、永進木器、龍浦興業、昌岳公司、鉦生公司、進發科技、茂意興企業、德憶企業。



選拔報名即日起開跑，受理至5月31日止，邀請臺中市中小企業製造業廠商踴躍參加。主辦單位臺中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，臺中市金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，歷經20年的選拔及成長，已成為在地產業領頭指標，不僅傳承黑手精神，更提升整體產業競爭力，讓全國看見臺中經濟榮景。