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桃園發布宇宙版吉祥物　李雅英助攻「Y桃園哥」網友喊真香

▲桃園發佈宇宙版吉祥物

▲桃園發布宇宙版吉祥物。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府9日表示，市府在上週五(6日)公布吉祥物Y桃&園哥的2.0版本，找來人氣韓援啦啦隊李雅英擔任代言人之外，在地三支運動球隊也各派代表林立、陳信安與顏行書出席活動，成功製造話題；而宇宙版的吉祥物更吸引不少年輕網友在DCARD論壇發文討論，直呼 「桃園的吉祥物意外可愛ㄟ」、「女神代言這波穩了，一句話，買！」

▲桃園發佈宇宙版吉祥物

桃園市現有吉祥物「ㄚ桃&園哥」誕生自2016年的台灣燈會，因明年台灣燈會再度於桃園舉辦，市府順勢推出宇宙版的「ㄚ桃&園哥」，並特別與在地三球團，中華職棒的樂天桃猿、TPBL的桃園台啤永豐雲豹，以及P. LEAGUE+的桃園璞園領航猿，聯名推出球衣、帽子、毛巾、城市杯、玻璃杯以及公仔，透過「智慧1號店」的方式限定販售。

▲桃園發佈宇宙版吉祥物

活動當天，萌軍大使李雅英、桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書、樂天桃猿棒球隊隊長林立、桃園璞園領航猿籃球隊發言人陳信安均親自出席記者會，製造不少話題，李雅英還帶來熱情的舞蹈表演，不僅帶動現場氣氛，活動後也引起網友在DCARD上熱議，直呼「太香了吧」；精心設計的玩偶造型及聯名商品，也獲得不少正面評價。

有網友發文表示，「靠Ｘ桃園這次太猛！」、「三隊聯名+李雅英代言」、「我直接高潮」，吸引許多網友在下面留言，直呼「太香了吧」、「這波誰不支持？」、「桃園的吉祥物意外可愛ㄟ」、「桃市府有在懂喔！感恩善政讚嘆善政」、「女神代言這波穩了，一句話，買！」、「桃園這波真的封神」、「三隊聯名真的狂，看得出來有用心」、「其他縣市照抄作業起來吧」。

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