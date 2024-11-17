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猥褻4女學生115次！基隆補習班狼師「茶水間伸魔爪」　下場曝光

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲基隆補習班狼師涉嫌猥褻4名女學生遭判刑。（示意圖／photoAC）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市一家知名補習班驚傳狼師猥褻4名國中女學生，據悉，林姓狼師是該補習班負責人的兒子，2022年2月至2023年4月間，林男趁輔導女學生課業時，竟伸出鹹豬手撫摸女學生多處身體私密部位，其中一人遭猥褻次數高達90次。基隆地院審理後，認定林男犯權勢猥褻罪共22罪，判刑3年8月，另犯成年人故意對少年犯強制罪，共93罪，判刑3年，得易科罰金，可上訴。

判決指出，30歲林男在補習班教導國中學生數學、自然等科目，2022年2月至2023年4月間，林男利用上課或自習期間，藉口需討論學科成績，單獨將女學生帶到茶水間談話，利用與其比肩坐在長椅上時，伸手從背後撫摸女學生腰部及胸部下緣等私密部位，時間約持續5到10秒，共計4名受害女學生，累積犯行22次。

還有一名女學生指控，林男將她叫到茶水間後，強行以手撫摸她的腰部、腹部、大腿，猥褻次數高達90次。另名女學生更指控，林男送她下樓等家長接送時，趁機從背後環抱，並伸手撫摸她腋下及胸部。

直到2023年4、5月，其中2名女學生才鼓起勇氣向學校老師通報，老師得知後也立即通報學校性平會，並啟動調查通知被害家長到學校會談，全案才曝光。

▲桃園市陳姓男子今年3月間以給零用為由邀約少女在桃園市某超商見面，誘騙其進入廁所強制猥褻，少女嚇得尖叫被店員發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲4名受害女學生因會考在即，才對林男犯行一再隱忍，最終受不了向師長求助。（示意圖／免費圖庫pxhere）

該名老師出庭作證，表示2名女學生因為5月就要面臨會考，他們非常煎熬，後來選擇勇敢告訴師長，主要是希望接下來不要有學弟妹再受害，才會一直忍受到會考跟畢業前夕。

林男矢口否認犯行，更辯稱4名受害女學生是因被其他家長投訴交男女朋友，被他責罵後，4人為了不來補習，才藉口性侵對他提告，但不被法官採信；林男父親也出庭作證，稱事發後補習班有調查林男是否有不當行為，他問過其他老師及學生，但大家都說沒有，他也沒看過林男有單獨把學生叫到茶水間過。不過有其他學生證稱，曾目睹林男伸手猥褻4名受害女學生。

基隆地院審理後，根據被害人指述及綜合證人證詞，認定林男犯成年人故意對少年犯對受教育、訓練之人利用權勢猥褻罪，共22罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年8月；另犯成年人故意對少年犯強制罪，共93罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑3年，得易科罰金，全案仍可上訴。

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