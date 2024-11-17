基隆補習班少東猥褻4女學生遭判刑　教育處：終身不得聘用

▲基隆市知名補習班驚傳林姓狼師猥褻女學生，市府教育處已對林男終身不得聘用之行政處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）。



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市一家知名補習班負責人的兒子、林姓教師涉嫌猥褻4名國中女學生，次數高達115次。一審基隆地院審理後，依權勢猥褻罪共22罪，判刑3年8月，另犯成年人故意對少年犯強制罪，共93罪，判刑3年，得易科罰金。對此，基隆市教育處表示，市府獲報後已啟動調查，並於今年4月對林男做出解聘與終身不得聘用的行政處分，即時保護學生杜絕補習班潛在風險。

基市府接獲通報後，除了立即無預警稽查外，並加速調查且召開補習班不適任人員認定委員會，針對該師涉及對學生性騷擾及妨害性自主行為，認定屬實，合有補習及進修教育法第9條第6項第2款及第3款之情事，決議該師應予解聘或解僱且終身不得聘用或僱用，並登錄全國各教育場域不適任人員通報及查詢系統，盡速阻絕補習班風險。

市府跨局處「公共安全聯合稽查小組」，針對補習班室內隔間、消防設備、性騷擾防治及班務管理，持續辦理「例行性」及「不定期性」現場查。核針對稽查不合格之項目，除了開立罰鍰的行政處份，並限期改善，持續追蹤至改善完畢，針對補習班的教學品質進行嚴格把關。

此外，每年除了例行性對補習班辦理公安講習，今年度更除了特別加強「性別平等」及「正向管教」兩大議題，且參加對象除了補習班班主任或設立人，更加入教職員工一起參加增能研習，以強化整體知能。

有關本案老師若有違反兒少保護案，皆依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報及無預警稽查。後續倘經司法及社政調查有損害兒少權益之情事，除依法處以罰鍰或刑責，並提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師永久或4年內不得聘用或僱用。另就補習班疏於照顧部分，依補習及進修教育法，限期改善，如未改善則將停止招生甚至撤銷立案。

此外，為有效防範補習班突發事件之事證保存，刻正研擬補習班監視器補助計畫並編列預算，俟預算通過，114年度將透過公私協力，鼓勵補習班設置監視器，提供學子更安全、健康的學習環境，讓業者安心、學生開心、家長放心，共同打造「最有愛的學習環境」。

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