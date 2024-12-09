這國太愛賭！政府推出「退休金樂透」　買彩券還能存錢

▲泰國政府為了愛賭的民眾，計畫推出「退休金樂透」，符合條件的人買彩券的錢政府會幫忙儲蓄，等到60歲就能領回。（示意圖／翻攝自X／BangkokPostNews）

圖文／CTWANT

靠樂透彩券暴富是不少人夢寐以求的事情，泰國政府觀察到民眾特別愛賭，為了滿足他們的慾望，又避免他們一直花錢沒儲蓄，最近泰國政府推出「退休金樂透」，符合條件的人買彩券的錢會由政府幫忙儲蓄，到了60歲就能連本帶利領回。

綜合泰媒報導，每個國家對儲蓄觀念不同，生性樂觀的泰國人大多抱持活在當下、賺多少花多少的心態，鮮少考量「退休生活」，因此日常生活開銷外，買樂透彩券在當地是相當盛行的活動。泰國政府注意到民眾愛賭，更不太為退休後的生活打算，因此規劃了「退休金樂透」，準備送交國會，通過後就會開始發行。

「退休金樂透」要邊賭邊存錢是有條件的，符合「國家儲蓄基金」和「社會安全基金」身分的民眾，每天都能買彩券，一個月上限為3000泰銖（約新台幣2869元）；政府會替符合條件的民眾開設儲蓄帳戶，他們買彩券的錢會直接存進去，在滿60歲時就能連本帶利領回，變相替民眾存「退休金」。

此種樂透的玩法能透過網路下注，每注50泰銖（約新台幣48元），每個星期五下午5時開獎，頭獎可獨得100萬泰銖（約新台幣95.6萬元），二獎有1萬個名額，獎金是1000泰銖（約新台幣956台幣）。

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