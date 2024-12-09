前妻不斷「寄禮物給女兒」稱彌補虧欠！繼母怒：但妳選貨到付款耶

▲老公的前妻經常訂「禮物」寄給孩子，卻選擇貨到付款，讓原PO無法接受。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

離婚好聚好散，若雙方有小孩更是無法立即切斷聯絡。一名女網友即抱怨表示，老公的前妻不斷訂貨送往家中，聲稱是給女兒的聖誕禮物，但前妻竟選擇「貨到付款」，讓原PO爆氣直呼「沒道理我付錢給妳當好人吧？」貼文一出網友紛紛大笑表示，「遇到瘋子了」。

原PO在《爆料公社》上發文表示，老公的前妻常會寄東西來家裡，說是送給小孩的，這次又寄了三種聖誕樹當作聖誕節禮物，老公當場打電話給前妻怒問「這是什麼意思？」沒想到前妻直接發瘋尖叫，前妻的媽媽還搶過電話說：「不要再唸了她有憂鬱症」，強調前妻是想彌補沒有陪伴女兒的虧欠，又沒有傷害到誰。

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原PO傻眼表示，「只是這位媽媽，禮物訂得很爽，下單下得很阿殺力，但妳是選貨到付款耶，妳買禮物我出錢？這合理？」原PO爆氣表示，下次再寄來絕對不會收了，「壞後母就壞後母吧，沒道理我付錢給妳當好人吧？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不會拒收喔」、「這絕對是報復」、「遇到瘋子了」、「這媽媽的媽媽很有事，把包裹轉地址，送到前妻家」、「犀利前妻，這麼會精打細算」、「憂鬱症患者搭配pua組合技，真的是瘋起來連自己都怕」、「貨到付款，裝什麼聖母啊」。

也有人建議，「妳可以自己當好人啊，跟小孩說東西是妳買的」、「帶著女兒去領一次貨，和女兒説好用她半個月的零用錢付費，才能領到東西，女兒會印象深刻的體會」、「跟女兒告知，要的話必須用她自己的零用錢才能取貨，必須讓她知道她媽媽只出張嘴，並沒有真的買給她」。

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