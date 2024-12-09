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遠距戀愛6年終於見面！男飛泰國滑倒觸電亡　女友崩潰痛哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲男子失足滑倒觸電身亡。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一對遠距離戀愛的情侶已經6年未相見，男子12月從美國紐約飛往泰國普吉島見女友，在共同外出與友人用餐的路上，男子不小心滑倒，立刻抓住路燈桿想穩住身體，沒想到遇上漏電事件，觸電身亡。這讓女友當場崩潰痛哭，友人們也感到相當震驚。

紐約郵報、Khaosod、中國報等報導，這是33歲緬甸籍男子圖拉喬（Thura Kyaw）與女友展開遠距離戀愛6年以來第一次見面，甜蜜重聚的兩人5日晚間前往一間海鮮餐廳與友人們用餐。依據女子閨蜜諾可的說法，當時諾可等人已經抵達餐廳用餐，圖拉喬與女友比較晚到，當時他的女友走在前方、圖拉喬走在後面。

就在5日晚間9時30分左右，當時剛下過雨，地面非常濕滑，圖拉喬突然失足滑倒，立刻抓住路燈桿想穩住身體，沒想到當場觸電昏厥。當時在現場民眾見狀立刻上前協助，實施心肺復甦術直到救援人員到場。目擊者Phiew稱，看到圖拉喬倒下之後，發現他的腿部還貼著路燈桿，儘管試著救人，但卻被電流擊退，只能設法把他的腿部移開，並叫救護車。

圖拉喬後來被送往附近醫院搶救，但最終仍宣告不治。已知圖拉喬飛來泰國才5、6日，與女友見面沒幾天就意外過世。事發後，相關人員到現場檢查，初步認定有危險漏電狀況，為防進一步事故發生，暫時切斷路燈電源進行維修。

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