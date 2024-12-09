尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

▲ 尹錫悅7日為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅無預警戒嚴引爆民怨，最大在野黨共同民主黨日前提案透過任命常設特別檢察官，調查尹錫悅在戒嚴過程中是否構成叛亂罪，預計明（10）日送交國會全體會議，一旦通過總統將無法行使否決權。

綜合《韓聯社》等韓媒，共同民主黨在議員金容民主導下，於6日發起「關於建立常設性獨檢組查明透過戒嚴製造內亂真相之法案」，9日上午送交國會法制司法委員會審理，參與表決的2名執政黨國民力量議員雖投下反對票，法案仍以5：2票數獲得通過。

小委員會會長、共同民主黨議員金勝源會後受訪強調，處理常設特檢調查要求案中確保中立與公正性，並將調查對象新增國務總理韓悳洙、國防部反間諜司令官呂寅兄、國民力量院內代表秋慶鎬，法案中明訂的既有調查對象則包括尹錫悅、前國防部長金龍顯、前戒嚴司令官朴安秀及3日頒布戒嚴前出席國務會議的國務委員等。

金勝源提到，國民力量議員劉相凡、朱晉佑在表決前表達棄權意願，但在秋慶鎬被列入調查對象後投下反對票，另一名國民力量議員張東赫則未出席會議。身為法制司法委員會執政黨幹事的劉相凡則強調，秋慶鎬並未涉入任何戒嚴決策，對於他被納入調查深表遺憾。

本案預計今日通過法制司法委員全體會議，並於10日送交國會本會進行表決，若獲得通過將立即啟動。常設特檢調查與一般特檢調查不同之處在於總統不得行使否決權，但可能使出拖延戰術，不任命特別檢察官最終候選人。