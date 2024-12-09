　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

▲▼ 南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲ 尹錫悅7日為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅無預警戒嚴引爆民怨，最大在野黨共同民主黨日前提案透過任命常設特別檢察官，調查尹錫悅在戒嚴過程中是否構成叛亂罪，預計明（10）日送交國會全體會議，一旦通過總統將無法行使否決權。

綜合《韓聯社》等韓媒，共同民主黨在議員金容民主導下，於6日發起「關於建立常設性獨檢組查明透過戒嚴製造內亂真相之法案」，9日上午送交國會法制司法委員會審理，參與表決的2名執政黨國民力量議員雖投下反對票，法案仍以5：2票數獲得通過。

小委員會會長、共同民主黨議員金勝源會後受訪強調，處理常設特檢調查要求案中確保中立與公正性，並將調查對象新增國務總理韓悳洙、國防部反間諜司令官呂寅兄、國民力量院內代表秋慶鎬，法案中明訂的既有調查對象則包括尹錫悅、前國防部長金龍顯、前戒嚴司令官朴安秀及3日頒布戒嚴前出席國務會議的國務委員等。

金勝源提到，國民力量議員劉相凡、朱晉佑在表決前表達棄權意願，但在秋慶鎬被列入調查對象後投下反對票，另一名國民力量議員張東赫則未出席會議。身為法制司法委員會執政黨幹事的劉相凡則強調，秋慶鎬並未涉入任何戒嚴決策，對於他被納入調查深表遺憾。

本案預計今日通過法制司法委員全體會議，並於10日送交國會本會進行表決，若獲得通過將立即啟動。常設特檢調查與一般特檢調查不同之處在於總統不得行使否決權，但可能使出拖延戰術，不任命特別檢察官最終候選人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張忠謀新書發表冠蓋雲集　蔡英文、魏哲家現身
退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝
內湖母女遭警嗆：妳怎麼還沒死　檢不排除教唆自殺罪偵辦
阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億
高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿
獨／內湖警「惡毒嘲諷8字」！　釀母女雙屍悲劇
母女遭詐1200萬雙亡　25歲兒悲痛認屍
《娛樂百分百》驚傳收攤！羅志祥揭心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戒嚴當晚下令強闖中選會　部隊100人抗命「坐超商吃泡麵」！畫面曝

快訊／南韓法務部：總統尹錫悅「限制出境」

韓執政黨105議員「拒絕彈劾尹錫悅」　名字+照片全被刊上頭版

阿塞德政權垮台　分析：西方經濟制裁、石油命脈被斷成致命傷

阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億

尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬發動「國會彈劾」：他曾參與叛亂

分析家：阿塞德垮台　以色列無意間推了一把

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

戒嚴當晚下令強闖中選會　部隊100人抗命「坐超商吃泡麵」！畫面曝

快訊／南韓法務部：總統尹錫悅「限制出境」

韓執政黨105議員「拒絕彈劾尹錫悅」　名字+照片全被刊上頭版

阿塞德政權垮台　分析：西方經濟制裁、石油命脈被斷成致命傷

阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億

尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬發動「國會彈劾」：他曾參與叛亂

分析家：阿塞德垮台　以色列無意間推了一把

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

爆全民防衛園遊會狂花900萬　羅智強酸沈伯洋：黑熊學院飽了

抹茶營養成分遠高於綠茶　醫提醒：加糖或牛奶抵銷益處

到府假裝按摩！起色心手指性侵女友人　運將辯「不小心碰到的」　

女做醫美亡！醫籲規定「專科麻醫」麻醉　邱泰源：可以立即討論

一生必看一次！網點名「3歌手演唱會」花錢值得：看了感動到哭

1天2500場！陸多家銀行用AI面試　應徵者：可重來「比真人輕鬆」

周祖翼：將立法促進兩岸行業共通標準　探索共同市場先行區

重生宅鬥必爆！陸劇《九重紫》開播僅3天成黑馬…孟子義熬10年出頭

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

敘利亞阿薩德政權垮台！　拜登：美軍空襲伊斯蘭國防趁虛入侵

俄外交部宣布：敘利亞總統放棄職位

正妹海邊做瑜珈　遭巨浪捲入海滅頂亡

電影院當砲房！男女激戰「呻吟環繞全場」

梅毒陽性誤通知沒毒　保健所急尋女子

敘利亞總統逃亡莫斯科　俄羅斯將庇護

即／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

逾10萬人遭囚　敘利亞地下牢房攻破

敘利亞人民「攻佔總統府」洗劫嗨翻

性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光

美媒：川普將禁赴美生育旅遊

即／下一步是「逮捕尹錫悅」？韓警察廳鬆口

敘利亞政權垮台！　川普：俄羅斯已沒有興趣保護阿薩德

更多熱門

相關新聞

即／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

即／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

稍早南韓「高位公職者搜查處」於今（9）日下午表示

國民黨怕民進黨戒嚴　朱立倫力挺修戒嚴法

國民黨怕民進黨戒嚴　朱立倫力挺修戒嚴法

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬「發動彈劾」

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬「發動彈劾」

尹錫悅支持率「慘跌」　戒嚴後只剩17.3%

尹錫悅支持率「慘跌」　戒嚴後只剩17.3%

張啓楷：盲目挺戒嚴的民進黨仍不道歉

張啓楷：盲目挺戒嚴的民進黨仍不道歉

關鍵字：

尹錫悅戒嚴特檢南韓國會

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

超越大谷！大都會250億簽下索托

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

更多

最夯影音

更多

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面