AI新未來！　法遵科技與電腦稽核專題競賽開跑

▲2024年法遵科技與電腦稽核專題競賽北區初賽，參賽選手向評審進行解決方案與技術說明。

台北訊

因應ESG、AI與法遵科技的應用整合趨勢，2024年第七屆「法遵科技與電腦稽核專題競賽」以「邁向智慧新未來，由AI賦能到創新體驗」為主題，號召全國大專院校學子，針對內稽內控、風險管理、ESG永續發展、漂綠查核、金融科技與資訊安全等領域問題，提出智慧解決方案，透過觀摩彼此的思路與長處，厚實自己解決問題的實戰能力。

該競賽由國立政治大學數位賦能與ESG永續創新產學聯盟、國立中正大學會計與資訊科技學系共同主辦，6日在兩校分別舉辦北區初賽與南區初賽，初賽優勝隊伍將於12月13日南、北會師政大公企中心，進行全國總決賽。

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▲北區初賽主辦人政大顏敏仁教授，勉勵參賽學員善用數位科技解決實務問題。

政大數位賦能與ESG永續創新產學聯盟執行長顏敏仁教授表示，現在數位科技實在太重要，能提升生活品質與產業效能，這就是今天競賽的主要精神所在。學習數位科技的重點，除了專業技能外，更要在實務上、管理上去關心，究竟公司治理與ESG的發展上還需要什麼，這樣子才能發揮科技的能量。

中正大學會計與資訊科技學系黃士銘教授指出，AI的快速發展正在重新定義法遵與稽核的實踐模式。從智慧合規管理到自動化稽核流程，AI不僅提高了效率，還顯著提升了分析的精準度與風險管理的深度。希望透過這次競賽，讓學生們不僅掌握AI技術在法遵與稽核中的應用潛力，更能結合創新思維與實用技術，為這些領域帶來突破性的解決方案。

北區初賽由國立東華大學會計學系張益誠教授、中原大學會計學系林江亮教授和國立中正大學會計與資訊科技學系鍾宇軒副教授擔任評審，經過激烈的競賽，共有五隊競賽隊伍晉級全國總決賽，他們將與南區初賽晉級隊伍，在12月13日（五）齊聚政大公企中心同場較技，以嚴謹的思路和創新的提案，為ESG、AI和RegTech的整合創新應用激盪出更多可能性。

▲2024年法遵科技與電腦稽核專題競賽北區初賽貴賓、評審與各大專院校參賽選手合影。

隨科技進步，ESG、AI與法遵科技間的緊密聯繫日益明顯。法遵科技透過技術創新提升合規與監管效率，AI則為監管合規提供強力支援。AI的預測分析能助企業發現市場波動與潛在風險，自動化流程減少人為錯誤，提升效率，節省企業在合規方面的時間與資金投入。同時，AI能協助企業識別ESG相關風險（如氣候風險）與投資機會，法遵科技則能幫助企業收集、分析與披露ESG相關數據，進行ESG數據的審計與驗證，協助企業展示持續發展的承諾。